Kerbal Space Program 2: Neue Show and Tell Highlights im Trailer vorgestellt

Die Show and Tell Highlights von Juni und Juli zu Kerbal Space Program 2 werden im neuen Trailer vorgestellt.

Jeden zweiten Freitag stellt das Team von Intercept Games seine neuesten Arbeiten an Kerbal Space Program 2 vor. Dieses Mal zeigen die Entwickler, wie neue Teile erschaffen und im Spiel integriert werden, die Namenssuche nach der LOX-Augmented Nuclear Thermal Rocket (kurz: LANTR) und Gurdamma vorgestellt, ein junger terrestrischer Planet, der unter starkem Asteroidenbeschuss leidet.

Schaut euch die Show and Tell Highlights von Juni und Juli im Trailer an:

Kerbal Space Program 2 soll voraussichtlich im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden.