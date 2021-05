Kerbal Space Program 2: So wird das Spiel einsteigerfreundlich gestaltet

Autor:, in / Kerbal Space Program 2

So gestaltet Kerbal Space Program 2 die Reihe einsteigerfreundlich und macht aus euch Next-Gen-Astronauten.

Kerbal Space Program genießt einen guten Ruf und ist seit Jahren vor allem für zwei Dinge bekannt: Es ist wissenschaftlich korrekt und es fordert die grauen Zellen seiner Spieler. Das bleibt auch für den zweiten Teil so, allerdings gehört es zur obersten Priorität von Intercept Games, es Neueinsteigern bei Kerbal Space Program 2 leichter zu machen, sich zurechtzufinden. Das Spielkonzept wurde so überarbeitet, dass der Spieleinstieg leichter fällt.

Unten findet ihr ein Video der Entwickler (mit Gastauftritten der Astrophysiker Joel Greene & Scott Manley), in dem sie genauer auf das neue Tutorialsystem eingehen, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorstellen und über die Philosophie sprechen, mit der sie an die Entwicklung von Kerbal Space Program 2 herangegangen sind.

Ziel war es immer, ein Spielerlebnis zu schaffen, bei dem man nicht nur etwas lernen, sondern bei dem man auch einfach Spaß haben kann.

Hier könnt ihr das Video anschauen: