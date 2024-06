Keylocker: Musikalischer Vorgeschmack im Gameplay-Trailer

Autor:, in / Keylocker

In einer Mischung aus Rhythmus und rundenbasierter Action wird die Macht der Musik im JRPG Keylocker zum Weg der Befreiung. Keylocker wurde von Moonana Games (Virgo Versus The Zodiac) und Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus!) angekündigt und erscheint im Spätsommer 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

Habt ihr das Zeug dazu, die Musik in die Welt von Saturn zurückzubringen? Testet eure Fähigkeiten in einer brandneuen Steam Next Fest-Demo, die heute startet.

Die Plattformankündigung wurde von einem neuen Trailer begleitet, der die rhythmusbasierten Kämpfe, die weitläufige Cyberpunk-Welt und den Soundtrack des Spiels vorstellt:

In der dystopischen Metropole Saturn hat ein tyrannisches Regime alle Geräusche zum Schweigen gebracht – Musizieren ist verboten. B0B0, eine mutige Sängerin und Songwriterin, muss das Schicksal von Saturn in die Hand nehmen, um die korrupte Regierung durch taktische Kämpfe zu stürzen und in Echtzeit Züge im Stil eines Rhythmusspiels auszuführen, um über Gegner zu triumphieren. Sie deckt die Geheimnisse der Stadt und ihrer Herrscher auf und sorgt mit den pulsierenden elektronischen Jams ihrer Band für Furore.

Inspiriert von Klassikern wie der Mario & Luigi RPG-Reihe und Chrono Trigger, kombiniert Keylocker den Charme physischer Comedy mit einer reichhaltigen Geschichte und herausfordernden strategischen Mechanismen.