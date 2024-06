Kiborg: Explosiver Prolog erscheint im Sommer

Kiborg, der rasante Action-Rogue-Lite mit brutalen, kybernetisch verbesserten Kämpfen von Entwickler Sobaka Studio, erhält diesen Sommer einen explosiven Prolog, Kiborg: Arena, auf Steam für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, wie ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, der auf der Guerrilla Collective Premiere feierte. Die Vollversion von Kiborg wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen.

Wehrt als Morgan Lee, dem Anführer einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Widerstandskämpfern auf dem Gefängnisplaneten Sigma, Wellen von Gegnern mit brutaler Effizienz ab. Schlagt mit durchschlagenden Nahkampffähigkeiten zu, schießt mit Feuerwaffen auf mechanisierte Soldaten und setzt kybernetisch verbesserte Fähigkeiten ein, um blutrünstige Bösewichte zu vernichten. Lernt, Gegnern auszuweichen, zu blocken und zu parieren, um sie für den tödlichen Schlag vorzubereiten.

In Kiborg: Arena kämpft Morgan Lee, der die Klone, die in seinem Namen kämpfen, auf Missionen schickt, im Kolosseum von Sigma. Hier treten Morgans Klone in blutigen Kämpfen gegen andere Bewohner des Gefängnisplaneten an, um Geld zu verdienen, mit dem er seinen Widerstand aufrechterhalten kann. Kiborg: Arena bietet auch einen Endlosmodus, in dem eine unendliche Anzahl von immer schwierigeren Gegnern auftaucht, die es zu besiegen gilt.

Sammelt Ressourcen, um permanente Upgrades freizuschalten, bildet Allianzen und erforscht verbotene Technologien, um in der Vollversion von Kiborg die Oberhand zu gewinnen. Die Substanz, eine Seuche aus Nano-Bots, die alles in ihrem Weg infiziert, hat Sigma befallen und den Gefängnisplaneten unter strenge Quarantäne gestellt.

Taucht ein in prozedural generierte Missionen, in denen bösartige Feinde und brutale Herausforderungen auf euch warten. Nehmt es mit den verschiedenen Fraktionen auf, die um die Kontrolle und das Überleben in der einzigen Megastadt des Planeten kämpfen. Trefft jede Entscheidung sorgfältig, denn die Missionen finden an einem einzigen Tag statt. Mit jedem Sieg und jeder Niederlage schreitet die Geschichte voran, ohne dass es einen Game Over-Bildschirm gibt, von dem aus man umkehren kann.

„Ich wollte schon immer ein Spiel entwickeln, das meine Vorliebe für Schurkenstreiche und brutale Actionspiele vereint“, sagt Dimitry Kachkov, Leiter des Sobaka Studios. „Ich hoffe, dass die Spieler, während sie Kiborg: Arena erleben, mit jedem Augment experimentieren und ihre Entscheidungen im Laufe von Morgans Geschichte abwägen.“

Kiborg : Arena erscheint diesen Sommer auf Steam für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.