Kickboxer: Prügelspiel in Entwicklung

Force Multiplier Studios freut sich, die Zusammenarbeit mit Dimitri Logothetis und Rob Hickman bekannt zu geben, den gefeierten Filmemachern hinter Kickboxer: Vengeance, Kickboxer: Retaliation und dem kommenden Kickboxer: Armageddon, zusammenarbeiten, um das erste Kickboxer-Videospiel zu entwickeln.

Das Videospiel, das sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird die reichhaltige Geschichte von Kickboxer mit kinetischer Martial-Arts-Action kombinieren, um ein intensives, hochoktaniges Prügelspiel zu liefern, und es wird ikonische Charaktere und Schauplätze aus dem Franchise enthalten, das ursprünglich mit der Martial-Arts-Ikone Jean-Claude Van Damme besetzt war.

Seit seiner Premiere 1989 hat Kickboxer einen unauslöschlichen Eindruck in der Popkultur hinterlassen und wird für seine spannenden Kampfszenen und inspirierenden Themen wie Widerstandskraft und Wiedergutmachung gefeiert.

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das hochoktanige Universum von Kickboxer in die Spielewelt zu bringen und den Fans ein packendes Kampfsport-Erlebnis zu bieten.

Force Multiplier Studios ist ein neues Entwicklungsstudio, das von Jeremy Breslau, Brent Friedman und Charnjit Bansi mitbegründet wurde.

Diese sind Veteranen der Videospielindustrie, die bei mehreren AAA-Franchises, darunter Call of Duty, Borderlands und Halo, für Erzählung und Design verantwortlich waren. Sie haben auch ausgiebig an Filmadaptionen der Tomb Raider- und Mortal Kombat-Universen gearbeitet.

„Kickboxer ist mehr als nur ein Film; es ist ein kulturelles Phänomen, das Generationen von Fans und Kampfsportlern gleichermaßen inspiriert hat“, sagte Dimitri Logothetis, Autor und Regisseur von Kickboxer: Armageddon, der maßgeblich an der Wiederbelebung des Franchise durch die jüngsten Verfilmungen beteiligt war.

„Ich freue mich sehr, mit dem unglaublichen Team der Force Multiplier Studios zusammenzuarbeiten. Wir werden ein Spielerlebnis schaffen, das dem Originalfilm Tribut zollt und gleichzeitig spannende neue Gameplay-Elemente einführt.“

„Mit dem Fachwissen der Force Multiplier Studios bauen wir etwas, das nicht nur das Erbe der Franchise ehrt, sondern auch neu definiert, was Fans von einem Martial-Arts-Kampfspiel erwarten können“, fügt Produzent Rob Hickman hinzu.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit Dimitri und Rob zusammenzuarbeiten, um Kickboxer in die Spielewelt zu bringen“, sagt Jeremy Breslau, CEO von Force Multiplier Studios.

„Unsere Leidenschaft ist Innovation, und so wie wir Fortnite Creative mit unserem eigenen Umgebungskampf-Shooter-Erlebnis Karnivus: Rooftop Rumble innovieren, können wir es kaum erwarten, das Kampfgenre mit unglaublich viszeralen Kämpfen und einem Schwerpunkt auf der Umgebung und dem, was man darin tun kann, zu erneuern. Wir entwickeln einen dynamischen Brawler, der die Spieler dazu befähigt, die besten Kickboxer der Welt zu werden, indem wir an exotische Orte reisen und neue Umgebungskampfmechaniken einführen, um ein Kampfsporterlebnis wie nie zuvor zu bieten.“