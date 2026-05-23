Kidbash: Super Legend: Erscheint 2027 für Steam und Konsolen

Während der BITSummit 2026 in Kyoto wurde ein neues Indie-Abenteuer mit nostalgischem Einschlag vorgestellt. Publisher Acclaim kündigte an, dass Kidbash: Super Legend Anfang 2027 für Steam und Konsolen erscheinen wird.

Entwickelt wird der Titel von den indonesischen Studios Authentic Remixes und Fat Raccoon Games. Das Spiel kombiniert klassische Action-Platformer-Elemente mit Roguelike-Mechaniken und setzt dabei auf einen auffälligen Claymation-Look, der an handgefertigte Knetanimationen erinnert.

Im Mittelpunkt steht der Held Kidbash, der ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit in einer Welt vergessener Videospielcharaktere erwacht. Nach dem Scheitern bei der Verteidigung des Dorfes Mandala begibt er sich auf die Suche nach dem legendären Meister Tao Shen Long und startet eine Reise voller Kämpfe, Entdeckungen und persönlicher Entwicklung.

Spieler dürfen sich auf rasante Run-and-Gun-Action, umfangreiche Plattforming-Passagen und ein ungewöhnliches Waffen-System freuen. Besiegte Gegner füllen eine Energieleiste, mit der sich zwei Waffen zu einer neuen, stärkeren Variante kombinieren lassen. Zusätzlich sorgen zufällige Modifikatoren für immer neue Kombinationen und Roguelike-Abwechslung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Wiederaufbau eines zerstörten Dorfes. Die Entwicklung der Siedlung beeinflusst direkt den Spielfortschritt und schaltet neue Verbesserungen für den Charakter frei.

Laut Acclaim orientiert sich Kidbash: Super Legend an Genre-Klassikern wie Mega Man und Kirby, ergänzt diese Einflüsse jedoch um moderne Progressionssysteme und eine eigenständige Präsentation. Der erste Trailer zeigt bereits die detailreiche Diorama-Welt, verschiedene Bossgegner und erste Gameplay-Szenen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Geplant ist der Release für Steam und Konsolen Anfang 2027.