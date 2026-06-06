Kidbash: Super Legend: Neue Spielszenen im actionreichen Gameplay-Trailer

Während des The MIX: Summer Game Showcase haben Acclaim sowie die Entwickler von Authentic Remixes und Fat Raccoon einen neuen Gameplay-Trailer zu Kidbash: Super Legend veröffentlicht.
Die frischen Spielszenen gewähren einen weiteren Blick auf den Roguelike-Action-Platformer, der Anfang 2027 für Konsolen und PC via Steam erscheinen soll.
Im Mittelpunkt des Trailers stehen rasante Kämpfe gegen gewaltige Bosse, anspruchsvolle Plattform-Passagen und die außergewöhnliche Spielwelt O.D.D. – eine farbenfrohe Claymation-Welt, in der vergessene Videospielcharaktere ihr Zuhause gefunden haben.
Das Abenteuer kombiniert klassische Action-Platformer-Elemente mit Roguelike-Mechaniken und setzt dabei auf einen markanten Knetanimations-Stil, der dem Spiel einen unverwechselbaren Look verleiht.
Mit dem neuen Trailer erhalten Spieler einen besseren Eindruck von den abwechslungsreichen Umgebungen, den zahlreichen Gegnern und den kreativen Charakterdesigns, die Kidbash: Super Legend von vielen Genrevertretern abheben sollen.
Die Veröffentlichung von Kidbash: Super Legend ist derzeit für Anfang 2027 auf Konsolen und PC geplant.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bedarf scheint ja da zu sein, jetzt frag ich mich, eh Sega, wo bleibt Alex Kidd😅
Sieht ja ganz nett aus.
Wenn ich mir die Figuren anschaue musste ich irgendwie sofort an Nintendo denken.
Ob das der große Wurf für Akklaim wird bleibt abzuwarten.
Nix für mich, aber freut mich den Acclaim Schriftzug zu lesen
Nicht meins.
Irgendwie cool
Würde ich mal irgendwann zocken, sieht ganz unterhaltsam aus.