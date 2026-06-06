Kidbash: Super Legend: Neue Spielszenen im actionreichen Gameplay-Trailer

7 Autor: , in News / Kidbash: Super Legend
Übersicht
Image: Acclaim

Kidbash: Super Legend präsentiert neuen Gameplay-Trailer mit Bosskämpfen und Claymation-Welt.

Während des The MIX: Summer Game Showcase haben Acclaim sowie die Entwickler von Authentic Remixes und Fat Raccoon einen neuen Gameplay-Trailer zu Kidbash: Super Legend veröffentlicht.

Die frischen Spielszenen gewähren einen weiteren Blick auf den Roguelike-Action-Platformer, der Anfang 2027 für Konsolen und PC via Steam erscheinen soll.

Im Mittelpunkt des Trailers stehen rasante Kämpfe gegen gewaltige Bosse, anspruchsvolle Plattform-Passagen und die außergewöhnliche Spielwelt O.D.D. – eine farbenfrohe Claymation-Welt, in der vergessene Videospielcharaktere ihr Zuhause gefunden haben.

Das Abenteuer kombiniert klassische Action-Platformer-Elemente mit Roguelike-Mechaniken und setzt dabei auf einen markanten Knetanimations-Stil, der dem Spiel einen unverwechselbaren Look verleiht.

Mit dem neuen Trailer erhalten Spieler einen besseren Eindruck von den abwechslungsreichen Umgebungen, den zahlreichen Gegnern und den kreativen Charakterdesigns, die Kidbash: Super Legend von vielen Genrevertretern abheben sollen.

Die Veröffentlichung von Kidbash: Super Legend ist derzeit für Anfang 2027 auf Konsolen und PC geplant.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Kidbash: Super Legend

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. de Maja 345705 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.06.2026 - 08:04 Uhr

    Bedarf scheint ja da zu sein, jetzt frag ich mich, eh Sega, wo bleibt Alex Kidd😅

    0
  3. HaloGott 17245 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 06.06.2026 - 08:32 Uhr

    Wenn ich mir die Figuren anschaue musste ich irgendwie sofort an Nintendo denken.

    Ob das der große Wurf für Akklaim wird bleibt abzuwarten.

    0

Hinterlasse eine Antwort