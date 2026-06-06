Kidbash: Super Legend: Neue Spielszenen im actionreichen Gameplay-Trailer

Während des The MIX: Summer Game Showcase haben Acclaim sowie die Entwickler von Authentic Remixes und Fat Raccoon einen neuen Gameplay-Trailer zu Kidbash: Super Legend veröffentlicht.

Die frischen Spielszenen gewähren einen weiteren Blick auf den Roguelike-Action-Platformer, der Anfang 2027 für Konsolen und PC via Steam erscheinen soll.

Im Mittelpunkt des Trailers stehen rasante Kämpfe gegen gewaltige Bosse, anspruchsvolle Plattform-Passagen und die außergewöhnliche Spielwelt O.D.D. – eine farbenfrohe Claymation-Welt, in der vergessene Videospielcharaktere ihr Zuhause gefunden haben.

Das Abenteuer kombiniert klassische Action-Platformer-Elemente mit Roguelike-Mechaniken und setzt dabei auf einen markanten Knetanimations-Stil, der dem Spiel einen unverwechselbaren Look verleiht.

Mit dem neuen Trailer erhalten Spieler einen besseren Eindruck von den abwechslungsreichen Umgebungen, den zahlreichen Gegnern und den kreativen Charakterdesigns, die Kidbash: Super Legend von vielen Genrevertretern abheben sollen.

Die Veröffentlichung von Kidbash: Super Legend ist derzeit für Anfang 2027 auf Konsolen und PC geplant.