Kill it with Fire 2: Röstet Spinnen und befreit das Multiversum

Die Spinnenapokalypse steht vor: Das kooperative Spinnenjagdspiel Kill it with Fire 2 ist jetzt für Xbox und im Game Pass erhältlich.

tinyBuild und der Solo-Entwickler Casey Donnellan haben Version 1.0 von Kill it with Fire 2, dem Koop-Spiel, in dem ihr überdimensionale Spinnentiere vernichtet, auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 sowie im Game Pass für PC und Xbox veröffentlicht.

Der Nachfolger des bei Fans beliebten Kill It With Fire ist zum ersten Mal auf Konsolen spielbar und bringt euch und eure Freunde zusammen, um Schwärme monströser Spinnen im Multiversum zu vernichten!

Kill it with Fire 2 ist seit April 2024 im Steam Early Access verfügbar. In dieser Zeit hat das Spiel mehrere große Inhaltsupdates bekommen und eine Nutzerbewertung von 94 % „Sehr positiv“ erhalten.

Mit der Version 1.0 kommt ein letztes Inhaltsupdate namens „Spider Hell“, das einen riesigen, von DOOM inspirierten Level enthält, in dem ihr die achtbeinige Bedrohung mit mächtigen neuen Waffen bekämpfen könnt!

Bringt auf jeden Fall eure MFG (eine Hommage an die BFG) mit in den epischen Endkampf gegen den Spinnengott.

In Kill it with Fire 2 reist ihr allein oder mit bis zu drei Freunden durch verschiedene Dimensionen, um eine Spinnenplage zu vernichten! Befreit wichtige Orte wie ein geheimnisvolles Herrenhaus, eine Stadt im Wilden Westen und mehr, indem ihr mit außerirdischen Waffen diese tödlichen Monster aus dem Multiversum eliminiert.

Spielt die ganze Kampagne im Online-Koop-Modus für vier Spieler durch und nehmt unbedingt eure am wenigsten arachnophoben Freunde mit auf dieses spinnenbekämpfende Abenteuer.

Wollt ihr als gruseliges Krabbeltier spielen? Dann könnt ihr im PvP-Modus „Spider Hunt“ für acht Spieler Menschen gegen Arachniden antreten lassen.

Features:

Koop-Spinnenjagd-Kampagne: Spielt die ganze Story-Kampagne im Online-Koop-Modus mit vier Spielern oder alleine und rettet die sieben Dimensionen vor dem Spinnenangriff!

PvP-Modus für 8 Spieler: Kämpft im PvP-Spinnenjagd-Modus auf mehreren Karten gegen Freunde.

Über 60 Herausforderungen zu meistern: Reist durch das Multiversum und löst Dutzende von Herausforderungen.

45 wilde Waffen und Gadgets: Wolltet ihr schon immer mal eine Spinne mit einem Laserschwert ausschalten? Jetzt könnt ihr das!

Eine brandneue Slapstick-Handlung, geschrieben von Miles Luna (RWBY, Red vs. Blue).