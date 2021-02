Kill it With Fire: Spinnenjagd beginnt im März

Autor:, in / Kill it With Fire

Der abgedrehte First-Person-Spinnenjagd-Titel Kill it with Fire startet im März auf Xbox.

Ambitionierte Kammerjäger und Spinnenhasser können ab März im abgedrehten Spinnenjagd-Titel Kill it With Fire Jagd auf ihre achtbeinigen Widersacher machen.

Kill It With Fire ist ein First-Person-Action-Spiel, in dem es darum geht, Spinnen zu jagen. Zur Verfügung steht dabei ein riesiges Arsenal an mächtigen Waffen, die im Eifer des Gefechts schon mal zum einen oder anderen Kollateralschaden führen können.

Die Auswahl reicht von einer Pfanne, über Wurfsterne und Raketenwerfer, bis hin zu ferngezündetem Sprengstoff. Als lizenzierter Kill It With Fire-Vernichter ist es die Aufgabe der Spieler, sich gegen die achtbeinige Bedrohung zur Wehr zu setzen – koste es was es wolle.

Jedes Level hat hunderte von Verstecken, in denen Spinnen lauern können. Spieler begegnen immer wieder neuen Arten, jede davon mit schrecklichen neuen Fähigkeiten. So stürzt sich beispielsweise die Spring-Spinne auf euer Gesicht, wenn sie entdeckt wird, während aus dem Panzer der Spinnenkönigin nach ihrem Ableben ein Schwarm winziger Spinnen ausbricht.

Kill it With Fire erscheint am 4. März 2021 für Xbox Series X|S und Xbox One. Vorbesteller erhalten aktuell 20 Prozent Rabatt und zahlen nur 11,99 Euro.