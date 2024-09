Killer Klowns from Outer Space: The Game: 80er-Jahre-Ikonen-Zuwachs angekündigt

Killer Klowns From Outer Space: The Game bekommt 80er-Jahre-Ikonen-Zuwachs

IllFonic versorgt sein asymmetrisches Horrorspiel Killer Klowns From Outer Space: The Game, welches auf dem ikonischen 80er Jahre Film basiert, im Herbst mit neuen Charakteren und hat zudem eine Herbst-Roadmap enthüllt.

Die neuen Charaktere

Was braucht ein kultiges Videospiel, das von den 80er Jahren inspiriert ist, noch? Es gibt bereits Klowns aus dem Weltall, die Menschen mit Ballonhunden und Pizzakartons jagen. Wie kann das verrückte Horrorgefühl noch gesteigert werden? Indem noch zwei weitere 80er-Jahre-Horror-Ikonen hinzugefügt werden!

Spieler haben jetzt die Möglichkeit in die Rolle der Hollywood-Ikonen der 80er Jahre zu schlüpfen – Tom Savini und Elvira – Mistress of the Dark für 400 Tickets pro Charakter.

Elvira – Mistress of the Dark

Spieler bekämpfen die eindringenden Klowns als die gruselige Elvira. Dieser spezielle Charakter-Skin für weibliche Charaktere ist die perfekte Grusel-Kosmetik in diesem Herbst. Elvira, dargestellt von Cassandra Peterson, ist eine fiktive Horror-Hostess, die für ihre schrille, charismatische Art bekannt ist.

In den 1980er Jahren wurde sie als Moderatorin von Late-Night-Horrorfilmsendungen berühmt und zeichnete sich durch ihr auffälliges Aussehen aus – ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid, dramatisches Make-up und langes dunkles Haar.

Elviras Mischung aus Gothic-Glam und frechem Humor, der sich oft über Horror-Klischees lustig macht, machte sie zu einer Ikone der Popkultur. Auch außerhalb des Fernsehens ist sie in Filmen, Comics und verschiedenen Medien aufgetreten und hat das Publikum mit ihrer einzigartigen Mischung aus gruseligem Charme und witzigen Kommentaren in ihren Bann gezogen.

Tom Savini

Die Horrorlegende höchstpersönlich stellt sich der Invasion der Killer-Klowns! Spieler schlüpfen in die Rolle von Tom Savini und zeige den Klowns, wer wirklich weiß, wie man ihnen die Show stiehlt. Dieser einzigartige Skin für männliche Charaktere ist die perfekte Grusel-Kosmetik für diesen Herbst.

Tom Savini ist ein renommierter amerikanischer Special-Effects-Künstler, Schauspieler und Filmemacher, der für seine Arbeit im Horrorkino bekannt ist. Savini ist bekannt für seine bahnbrechenden Make-up- und Spezialeffekte, die das Genre maßgeblich beeinflusst haben.

Zu seinen bemerkenswerten Beiträgen zählen Filme wie Dawn of the Dead (1978), Freitag der 13. (1980) und Day of the Dead (1985). Savinis innovative Techniken zur Schaffung von realistischem Blut und Prothesen haben ihm einen herausragenden Platz in der Geschichte des Horrorfilms eingebracht.

Neben seiner Arbeit an Spezial-Effekten hat er auch in verschiedenen Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt und so sein vielseitiges Talent in der Branche unter Beweis gestellt.

Roadmap (Sommer/Herbst)