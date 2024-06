Killer Klowns from Outer Space: The Game: Die Klowns sind los

Die Klowns sind gelandet: Killer Klowns From Outer Space: The Game ist ab heute erhältlich!

Killer Klowns From Outer Space: The Game ist ein asymmetrisches 3v7-Horror-Multiplayer-Versteckspiel. Das Spiele entwickelt die Online-Horror-Formel weiter, indem es ein Team von drei Killer-Klowns gegen sieben rauflustige Menschen antreten lässt.

Das Besondere ist, dass die Klowns nicht die einzigen Jäger sind: Während in anderen Spielen dieser Kategorie der Jäger gegen den Gejagten antritt, bietet Killer Klowns From Outer Space: The Game den Menschen die Möglichkeit, selbst die Angreifer zu sein, zu fliehen oder die Kunst des Versteckspiels zu meistern.

Das Spiel launcht mit fünf Karten, die alle Teile der von den Klowns eroberten Gemeinde Crescent Cove erkunden.

Killer Klowns From Outer Space: The Game basiert auf dem kultigen MGM-Film aus den 80er-Jahren (Space Invaders auf Deutsch) und wurde unter der Leitung und mit der Unterstützung der ursprünglichen Schöpfer, den Chiodo Bros erschaffen.

Fans dieser IP werden im Spiel geschickt platzierte Easter Eggs sehen, darunter einen Eiswagen, der den Menschen der Spieler retten könnte.

Von Klown-Tricks und -Waffen bis hin zur Anpassung der Menschen, die an den Film erinnern, bietet das Spiel eine wilde Erfahrung für Filmfans sowie für Afficionados von asymmetrischen Multiplayer-Spielen. Und das Wichtigste ist, dass dies erst der Anfang ist.

IllFonic wird bald die Roadmap für die Zeit nach der Markteinführung enthüllen. Bis dahin gibt es hier noch Gameplay für euch: