Killing Floor 2: Halloween-Update bringt Cowboys und Zombies

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive beginnt die Halloween-Saison mit der Veröffentlichung des Day of the Zed-Updates für Killing Floor 2. Das kostenlose Update für den Ego-Shooter und Koop-Action-Titel ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC über Steam oder den Epic Games Store erhältlich. Es bringt ein Füllhorn an gruseligen neuen Inhalten für die Spieler, darunter die neue Netherhold-Karte, die wöchentlichen Spielmodi Wild West London und Abandon All Hope, Waffen, Kosmetika und die neuen Halloween-Varianten von Zed!

Killing Floor 2: Day of the Zed Update Highlights:

Neue Community-Karte: Netherhold

Diese dunkle und düstere Killing Floor 2 Custom Map versprüht eine unheimliche Atmosphäre und einen Stil, der perfekt zur gruseligen Jahreszeit passt, und bietet viele versteckte Bereiche und geheime Räume. Außerdem können die Spieler eine einzigartige saisonale Belohnung freischalten, wenn sie die fünf neuen Netherhold-Ziele erfüllen.

Unterstützte Modi: Überleben, Wöchentlich und Endlos

Neue wöchentliche Spielmodi

Wild West London: Dieser Modus ist nur für Revolverhelden mit Cowboyhüten für. Die Waffen beschränken sich auf Revolver und Unterhebelrevolver, und alles sieht mit einem speziell für diesen neuen Modus entwickelten Sepia-Filter richtig altmodisch aus.

Gebt alle Hoffnung auf: Stellt euch der ultimativen Killing Floor 2-Herausforderung im Modus „Maximaler Schwierigkeitsgrad“, der noch schwieriger ist als „Hölle auf Erden“. Um die Dinge noch interessanter zu machen, wurde die Spawn-Rate auf den Maximalwert erhöht, die Spawn-Pools der Heavies wurden erheblich vergrößert und die Lebenspunkte und der Schadensausstoß der Feinde wurden über das Niveau von „Hell on Earth“ hinaus gesteigert. Spieler, die hart genug sind, um Abandon All Hope abzuschließen, werden mit einem speziellen Kriss Elite Skin belohnt.

Neue Waffen

Piranha-Pistole(n) für die Klassen Revolverheld / Berserker

Corrupter-Karabiner für die Klassen Field Medic / Sharpshooter

HRG Disrupter für die Gunslinger-Klasse

HRG Tommy Boom für die Demolitionist-Klasse

Hier könnt ihr euch den Killing Floor 2: Day of the Zed Launch Trailer ansehen: