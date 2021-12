Killing Floor 2: Weihnachts-Update bringt Zed-Freuden

Autor:, in / Killing Floor 2

Das kostenlose Weihnachts-Update Chop ‚Til You Drop bringt Zed-Freuden zu Killing Floor 2.

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive startet mit dem jetzt veröffentlichten Weihnachts-Update für Killing Floor 2: Chop ‚Til You Drop in die Feiertage. Das kostenlose Update für den Ego-Shooter und Koop-Action-Titel ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam oder den Epic Games Store erhältlich.

Es bringt den Spielern ein ganzes Bündel an weihnachtlichen Freuden und Ängsten, darunter die neue Karte Carillon Hamlet, weihnachtlich gestaltete Zed-Varianten, die wöchentlichen Spielmodi Boss Rush und Shrunken Heads, neue Waffen, Kosmetika, Erfolge und Verbesserungen der Lebensqualität!

Killing Floor 2: Chop ‚Til You Drop Update Highlights:

Neue Community-Karte: Carillon Hamlet

Diese mittelgroße Karte hat einen industriellen Stil mit einer hellen, taghellen Umgebung, die perfekt ist, um die Spieler die ganze Weihnachtsfreude spüren zu lassen – bis die Zeds kommen.

Unterstützte Modi: Survival, Wöchentlich und Endlos.

Event-Ziele

Das neue Event führt 5 neue Ziele ein, die mit der Karte Carillon Hamlet verbunden sind, auf der sich die Spieler das Accessoire Holiday Shopping Companion Backpack verdienen können.

Neue wöchentliche Spielmodi

Boss Rush: Dieser Modus besteht aus verschiedenen Wellen von Kämpfen mit einem zufälligen Boss, wobei der Schwierigkeitsgrad mit jeder Welle ansteigt. Nach Abschluss des Modus werden die Spieler mit dem Accessoire Boss-Trophäen-Rucksack belohnt.

Schrumpfköpfe: Scharfschütze? Nicht in diesem Spiel. In diesem Modus sind die Köpfe der Zeds geschrumpft und erleiden durch Kopfschüsse keinen Schaden. Außerdem haben alle Zeds einen neuen kritischen Punkt, der für jeden Zed-Typ konfiguriert ist. Nach Abschluss des Modus erhalten die Spieler als Belohnung das Accessoire Übungsziel-Rucksack.

Doshinegun: Verwandle dein Bargeld in Bash! Die Doshinegun wurde für den Survivalist Perk entwickelt und kommt mit fünf einzigartigen Skin-Varianten!

Kostenloser HRG-Stunner: Diese kostenlose Waffe für Spieler der SWAT-Klasse ist schockierend“ stark und eignet sich hervorragend, um Wellen von Zeds in Schach zu halten.

Neue Kosmetika

Alchemisten-Waffenskin-Paket

Weihnachts-Waffen-Skin-Bundle-Pack

Alchemisten-Ausrüstungs-Kosmetik-Bundle-Pack

Kosmetika zum Thema „Chop ‚Til You Drop“ können über das Direct Bundle erworben werden

Holiday Shopper Outfit Bundle: Rüstet euch für den Schwarzen Freitag mit dem neuen Chirstmas 2021 Outfit. Dieses Bundle ist mit den folgenden Charakteren kompatibel: Mr. Foster, Reverend Alberts, Mrs. Foster, PC Rob Briar, Classic Briar, Oisten Jagerhorn, Ana Larive, Lt. Bill Masterson, Classic Masterson, Donovan Neal, DJ Scull, Anton Strasser, Hayato Tanaka, Rae Higgins.

Neue Achievements

Das Update fügt einen neuen Karten-Schwierigkeitsgrad und Achievements für diejenigen hinzu, die gerne Gamer Score sammeln.

Hier gibt es den Killing Floor 2: Chop ‚Til You Drop Update Launch Trailer zu sehen: