Killing Floor 3: Closed Beta verschoben

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive haben heute bekannt gegeben, dass Killing Floor 3, das mit Spannung erwartete nächste Kapitel der legendären Killing Floor-Reihe, weltweit am 25. März 2025 für PC (via Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird.

Wie auch Zeds wird es Killing Floor 3-Editionen in verschiedenen Formen und Größen geben. Alle digitalen und physischen Vorbestellungen gewähren Spielern das exklusive Flatline Tactical Bundle, das die Flatliner-Waffen-Skin, den Fear the Reaper-Waffenanhänger und die Special Action Force-Spielerkarte enthält. Tripwire und der globale Vertriebspartner PLAION werden die Retail-exklusive Day 1 Edition für einen UVP von 39,99 € anbieten, die das Basisspiel und das Clamefield Patrol Specialist Skins Pack enthält.

Die Deluxe Edition wird ausschließlich digital erhältlich sein und enthält das Shadow Agent Specialist Skin Set, das Shadow Agent Weapon Skin Set, den Nightfall Supply Pass und 1.000 Creds. Schließlich wird die Elite Nightfall Edition ausschließlich digital verfügbar sein und das Shadow Agent Specialist- und Waffenskin-Set, den Premium-Nightfall-Supply-Pass-Zugang für Jahr 1 (vier Supply-Pässe) und 3.000 Creds umfassen.

Killing Floor 3 ist der nächste Teil der legendären Koop-Action-/Horror-FPS-Reihe. Man schreibt das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen von Killing Floor 2, und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee erschaffen: eine gehorsame Horde bio-engineerter Monstrositäten, genannt Zeds. Die einzige Hoffnung der Menschheit ist die rebellische Gruppe Nightfall, die sich diesen höllischen Kreaturen entgegenstellt.

In diesem intensiven First-Person-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten, kämpfen gemeinsam mit bis zu fünf Teamkameraden in einer vom Krieg gezeichneten, dystopischen Zukunft gegen unaufhörliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Waffenarsenal auf.

Killing Floor 3 Hauptfeatures:

Killer-Koop – Das ultimative Zed-Vernichtungsteam kommt für ein chaotisches 6-Spieler-Koop-Erlebnis mit plattformübergreifender Crossplay-Funktionalität zusammen. Erfahrene Spezialisten können sich auch im intensiven Einzelspielermodus ins Gefecht stürzen.

– Das ultimative Zed-Vernichtungsteam kommt für ein chaotisches 6-Spieler-Koop-Erlebnis mit plattformübergreifender Crossplay-Funktionalität zusammen. Erfahrene Spezialisten können sich auch im intensiven Einzelspielermodus ins Gefecht stürzen. Unerbittliche Zeds – Spieler treffen auf die tödlichsten Zeds aller Zeiten. Jeder Gegner wurde mit verbesserten Bewegungsmethoden, Angriffen und intelligenter KI überarbeitet, was sie schneller, gefährlicher und strategischer macht.

– Spieler treffen auf die tödlichsten Zeds aller Zeiten. Jeder Gegner wurde mit verbesserten Bewegungsmethoden, Angriffen und intelligenter KI überarbeitet, was sie schneller, gefährlicher und strategischer macht. Tödliche Waffen – Von Flammenwerfern über Schrotflinten bis hin zu Katanas: Spielern steht ein umfangreiches Arsenal zur Verfügung, das mit Hunderten von Mods, Gadgets und Fähigkeiten vollständig an ihren Spielstil angepasst werden kann.

– Von Flammenwerfern über Schrotflinten bis hin zu Katanas: Spielern steht ein umfangreiches Arsenal zur Verfügung, das mit Hunderten von Mods, Gadgets und Fähigkeiten vollständig an ihren Spielstil angepasst werden kann. Gefährliche Orte – Spieler landen in verschiedenen gefährlichen Hotzones, um die weitere Ausbreitung des Outbreaks einzudämmen. Interaktive Umgebungen bieten dynamische Vorteile wie Geschütztürme, Ventilatoren und andere zerstörerische Fallen.

– Spieler landen in verschiedenen gefährlichen Hotzones, um die weitere Ausbreitung des Outbreaks einzudämmen. Interaktive Umgebungen bieten dynamische Vorteile wie Geschütztürme, Ventilatoren und andere zerstörerische Fallen. Noch mehr Blut – Das M.E.A.T.-System kehrt zurück und sorgt für noch realistischeres Zermetzeln. Mit zusätzlichen Dismemberment-Punkten und anhaltenden Bluteffekten reagiert das Spiel auf Angriffe mit grausamer Authentizität.

Spieler, die sich frühzeitig auf die Zeds stürzen wollen, können sich zur kommenden Closed Beta anmelden, die vom 20. bis 24. Februar stattfindet.

Das neue Siren-Zed-Video gibt es hier: