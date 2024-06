Killing Floor 3: Erster Gameplay-Trailer zum Action-Horror-Shooter

Autor:, in / Killing Floor 3

Nach der exklusiven Enthüllung während der PC Gaming Show im Rahmen des Summer Game Fest hat Entwickler und Publisher Tripwire Interactive nun den ersten offiziellen Gameplay-Trailer für das mit Spannung erwartete nächste Kapitel der legendären Killing Floor-Franchise, Killing Floor 3, veröffentlicht.

Der neue Trailer (weiter unten) ist randvoll mit noch nie gesehenen Inhalten und zeigt einen tieferen Einblick in das Spiel in grausamer, glorreicher Action. Mit mehr Kugeln, mehr Blut und mehr monströsen Zeds als je zuvor wird Killing Floor 3 Anfang 2025 erscheinen und den Horror in die Action-Horror-Reihe zurückbringen.

Der Gameplay-Trailer zu Killing Floor 3 stellt die ersten drei neuen spielbaren Nightfall-Spezialisten vor, darunter auch die mit Spannung erwartete Rückkehr des bei den Fans beliebten Kommandos Mr. Foster.

Jeder Spezialist verfügt über seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihm und seinem Team einen Vorteil im Kampf verschaffen, einschließlich eines Arsenals vollständig anpassbarer Waffen und tödlicher, hochmoderner militärischer Gadgets. Die Karten in Killing Floor 3 erwecken mit einem neuen Maß an Vertikalität und Durchquerbarkeit zum Leben.

In Kombination mit den verbesserten Bewegungsmöglichkeiten des Spielers, wie z.B. Rennen und Klettern, und dem Hinzufügen von tödlichen Fallen in der Umgebung, können die Spezialisten neue Strategien entwickeln, um sich anzupassen und zu überleben.

Horzines Zeds wurden für maximale Zerstörung umgestaltet, und mit Verbesserungen bei Waffen, Bewegung, KI und Feindverhalten sind ihre neuen Methoden, Spezialisten auszuschalten, grausamer und effektiver denn je. Und schließlich können Fans zum ersten Mal ihre Augen an einer von Horzines neuesten Kreationen erfreuen: Der Impaler.

„Wir freuen uns unglaublich darauf, dass die Spieler die Action-Horror-Welt erleben können, die wir für Killing Floor 3 erschaffen“, so Bryan Wynia, Studio Creative Director bei Tripwire Interactive. „Heute haben wir unseren ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Fans einen ausführlichen Einblick in das Spiel gibt, an dem wir fleißig gearbeitet haben, und in das absolute Gemetzel, das sie erwarten können, wenn Killing Floor 3 Anfang 2025 auf den Markt kommt!“

Die Schlacht beginnt mit Nightfall in Killing Floor 3 Killing Floor 3 ist der nächste Teil der legendären Koop-Action-Horror-FPS-Serie.

Wir schreiben das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2, und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee hervorgebracht: Eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten, die Zeds.

Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Kreaturen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall, die sich als Schurken erweist.

In diesem intensiven Ego-Shooter schlüpft der Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpft sich mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, übersteht unerbittliche Wellen von Zeds, schaltet neue Fähigkeiten frei und baut das ultimative Arsenal auf.

Seht euch hier den ersten Gameplay-Trailer zu Killing Floor 3 an:

Killing Floor 3 wird von Tripwire Interactive entwickelt und veröffentlicht und befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC (über Steam und Epic Games Store), das PlayStation®5-System und das Xbox Series X|S-Konsolensystem und ist ab sofort in allen Stores als Wunschtitel erhältlich. Weitere Produktinformationen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.