Killing Floor 3: Operation Deep Freeze liefert neuen Boss und schnelleres Kampftempo

Tripwire Interactive veröffentlicht die dritte Saison von Killing Floor 3 und erweitert das Spiel mit Operation Deep Freeze um ein umfangreiches Inhaltsupdate.

Die Nightfall‑Operatives werden an den südlichsten Punkt des Planeten geschickt, wo sie Dr. Moorcrofts Experimente bis in die gefrorenen Weiten der Antarktis verfolgen. Dort treffen sie auf neue Gefahren, einen alten Bekannten und frische Ausrüstung, die ihren Einsatz noch tödlicher macht.

Killing Floor 3 steht auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereit, während Xbox‑Spieler das Spiel zusätzlich im Rahmen der Free Play Days ausprobieren können.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue erzählerische Missionen, die die Spur des zunehmend instabilen Wissenschaftlers bis zum Brunt Ice Shelf verfolgen. Die Nightfall‑Agenten stoßen dabei auf einen weiteren Söldner, der ebenfalls hinter Moorcroft her ist, und bilden eine fragile Allianz, um seine extradimensionalen Experimente zu stoppen.

Die Handlung führt durch eine verlassene Forschungsstation, deren Überreste längst eingefroren sind, während einige Projekte der Anlage weiterhin aktiv und gefährlich bleiben.

Killing Floor 3 erhält mit Operation Deep Freeze ein überarbeitetes Kampfgefühl. Die Zeds verfügen über weniger Lebenspunkte, verursachen jedoch mehr Schaden und erscheinen in höherer Frequenz. Das sorgt für ein schnelleres, aggressiveres Spieltempo, das präzise Abschüsse und effiziente Teamarbeit wichtiger denn je macht.

Die neue Überlebenskarte Antarctic Base erweitert das Einsatzgebiet um ein weitläufiges Areal mit Forschungsstation und Grabungsstätte, in dem jede Ecke potenziell tödlich sein kann.

Mit Masterson III kehrt ein neuer Specialist zurück, dessen Vergangenheit bei Horzine ihn in die Arme von Nightfall geführt hat. Gleichzeitig taucht mit dem Scavenger ein neuer Zed‑Typ auf, der aus der Symbiose des Mire und wirbelloser Lebensformen hervorgegangen ist. Diese Kreaturen jagen im Rudel, attackieren verwundete Ziele und setzen auf giftige Dämpfe.

Der neue Boss, der Alpha Scavenger, überragt seine Artgenossen und verschafft sich durch das Verschlingen gefallener Scavenger kurzzeitig regenerative Kräfte und verstärkte Angriffe.

Das Arsenal wächst ebenfalls. Die Tekko‑Kagi verwandeln Specialists in gnadenlose Nahkampfjäger, deren Klingen verschiedene Statusveränderungen auslösen können. Der M‑97 Trench Gun liefert mit Slam‑Fire‑Mechanik und Brandmunition eine klassische, aber hocheffektive Feuerkraft für enge Gefechte.

Zudem unterstützt Killing Floor 3 erstmals das beidhändige Führen von Sidearms, beginnend mit der Bloodhound P330 und der vollautomatischen Krait.

Für längere Einsätze steht nun die Missionsoption Long Duration bereit, die zehn zunehmend härtere Wellen und einen finalen Bosskampf umfasst.

Der Season Three Supply Pass ergänzt das Update um 100 neue Belohnungen und führt einen Comic‑Reader ein, der die Welt von 2091 weiter vertieft. Neue Herausforderungen, Mutatoren, Ausführungsanimationen und zahlreiche Verbesserungen runden Operation Deep Freeze ab.