Killing Floor 3: Reichlich Zed-Blutwurst im Rearmament-Update

Image: Tripwire Interactive

Richtig blutig wird es zu Halloween mit dem Rearmament-Update für Killing Floor 3.

Neue Knarren und Mods wird Tripwire Interactive Killing Floor 3 mit dem kostenlosen Rearmament-Update hinzufügen.

Creative Director Bryan Wynia zeigt euch im neuen Trailer, womit ihr die Zeds bald umpusten und auseinandernehmen könnt.

Außerdem hat man am Perk System gearbeitet, mit dem ihr noch mehr Freiheiten bei den Spezialisten und Perks genießen könnt.

Abgerundet wird das zu Halloween erhältliche Update mit Verbesserungen bei der Spielqualität und der Performance sowie Balance-Anpassungen.

  2. Hey Iceman 819225 XP Xboxdynasty All Star Gold | 29.09.2025 - 19:02 Uhr

    Also manchmal schon arg unübersichtlich bei dem ganzen Blut 😅

