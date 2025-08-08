Killing Floor 3: Roadmap, Hotfix 1.0.0.5 und mehr

Killing Floor 3 ist der nächste Teil der legendären Koop-Action-Horror-FPS-Reihe.

Im Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2, hat der Megakonzern Horzine die ultimative Armee geschaffen: die Zeds, eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten.

Die wichtigsten Features von Killing Floor 3 sind:

Killer-Koop – Stellt das ultimative Zed-Vernichtungs-Kommando für den wilden 6-Spieler-Koop mit voller Crossplay-Funktionalität auf allen Plattformen zusammen. Erfahrene Spezialisten können sich im spannenden Einzelspielermodus auch allein auf das Schlachtfeld wagen.

Unerbittliche Zeds – Die Spieler treffen auf die bisher tödlichsten Zeds. Jeder Feind wurde mit fortschrittlichen Mobilitäts- und Angriffsmethoden überarbeitet und mit einer intelligenteren KI ausgestattet, was sie schneller, tödlicher und strategischer denn je macht.

Tödliche Waffen – Von Flammenwerfern über Schrotflinten bis hin zu Katanas steht den Spielern ein umfangreiches Arsenal zur Verfügung, das mit Hunderten von Mods, Gadgets und Fertigkeiten vollständig angepasst werden kann, um den eigenen Stil des Blutvergießens zu unterstützen.

Gefährliche Schauplätze – Die Spieler werden in eine Vielzahl tückischer Kampfzonen versetzt, um die weitere Ausbreitung des Ausbruchs einzudämmen. Interaktive Umgebungen verschaffen den Spielern dynamische Vorteile durch die Aktivierung von Geschütztürmen, Ventilatoren und anderen verheerenden Fallen.

Mehr Blut – Das M.E.A.T.-System kehrt zurück, um ein noch realistischeres Gemetzel zu liefern. Mit zusätzlichen Zerstückelungspunkten und anhaltendem Blut reagiert das Spiel auf Angriffe mit grausiger Authentizität.

Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Kreaturen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall.

In diesem intensiven Ego-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpfen sich mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, überstehen unerbittliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Arsenal auf.

Killing Floor 3 erschien nach einer kurzen Verzögerung, da sich das Entwicklerteam Zeit genommen hat, um auf das Feedback der Community mit einer Reihe von Verbesserungen und Anpassungen am Spiel zu reagieren, die während des gesamten Prozesses über die Foren und sozialen Kanäle von Tripwire Interactive kommuniziert wurden.

Mit einer verbesserten Grundlage und weiteren Updates und Inhalten, die nach der Veröffentlichung erscheinen werden, darunter die Trennung von Spezialisten und Perks, ist die blutige Bühne bereit für den starken Live-Game-Support von Tripwire Interactive.

Das Entwicklerteam hat eine Roadmap mit bestätigten zukünftigen Inhaltsupdates für alle Plattformen veröffentlicht und bleibt gleichzeitig flexibel, um auf unmittelbare Anliegen und Feedback der Spieler zu reagieren.

Die Roadmap gibt es hier zu sehen:

Tripwire Interactive hat dazu den Hotfix 1.0.0.5 für Killing Floor 3 veröffentlicht. Ein größeres Update folgt nächste Woche!

Im Fokus des Updates stehen Verbesserungen der allgemeinen Stabilität, des Voice-Chats sowie kleinere Korrekturen im Gameplay und der Benutzeroberfläche. Die Stabilität von dedizierten Servern und Clients wurde gezielt optimiert. Probleme mit der Sprachkommunikation im Mehrspielermodus, insbesondere bei späten Spieleinsteigen und geänderten Datenschutzeinstellungen, wurden behoben.

Zudem wurden Verzögerungen bei der Ausführung von Kommandos im Dialogsystem entfernt, visuelle Schattenfehler an Körperteilen korrigiert und verschiedene Fehler im Zusammenhang mit dem Spawnverhalten, Waffenwahl und Tool-Nutzung beseitigt. Weitere kleinere UI-Anpassungen verbessern die Rückmeldung beim Waffenmodding und beheben Anzeigenprobleme im Startmenü.

Tripwire untersucht weiterhin Performance-Probleme und plant für die kommende Woche ein weiteres Update, das unter anderem Performance-Spitzen, Matchmaking-Fehler (z. B. endlose Warteschleifen und defekte VTOL-Lobbys) sowie fehlerhafte Eingaberegistrierungen und inkorrekten Munitionsverbrauch adressieren soll. Auch ein Problem mit untoten, geräuscherzeugenden Zeds bei späten Spielerbeitritten sowie Bewegungsstörungen durch fehlerhafte Serverzustände stehen auf der Liste der geplanten Korrekturen.