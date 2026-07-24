Killing Floor 3: Schickt Spieler auf eine verseuchte Ölplattform – Gunslinger und neuer Boss enthüllt

Killing Floor 3 führt mit Operation Shadow Hunter eine neue Karte, Gunslinger und Dr. Moorcroft als Boss ein.

Eine verseuchte Ölplattform in der Nordsee wird zum nächsten Schauplatz in Killing Floor 3. Der neue Trailer zu Season 4 – Operation: Shadow Hunter zeigt die kommende Karte und stellt gleichzeitig den Gunslinger-Perk sowie Dr. Moorcroft als neuen Boss vor.

Die neue Umgebung führt Spieler in die nordische Nordsee, wo eine von Mire befallene Ölplattform erkundet werden muss. Welche Schrecken dort freigesetzt wurden, zeigt der Trailer mit zahlreichen neuen Eindrücken aus den bevorstehenden Kämpfen.

Gunslinger bringt zwei Pistolen und neue Gadgets

Zu den wichtigsten Neuerungen von Operation: Shadow Hunter gehört der bereits erwartete Gunslinger-Perk.

Gunslinger setzt unter anderem auf beidhändig geführte Pistolen und erhält ein eigenes Arsenal verschiedener Schusswaffen. Ergänzt wird die Bewaffnung durch Hightech-Gadgets, mit denen die Zeds bekämpft werden können.

Mit Dr. Moorcroft wartet außerdem ein neuer Boss auf die Spieler. Die geheimnisvolle Figur erweitert die Auswahl der besonders gefährlichen Gegner in Killing Floor 3.

Season 4 führt darüber hinaus einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad ein. Dieser positioniert sich zwischen den bereits vorhandenen Stufen Hard und Hell on Earth und soll damit eine neue Herausforderung für Spieler bieten, denen Hard nicht anspruchsvoll genug und Hell on Earth bislang zu schwierig ist.