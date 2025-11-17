Killing Floor 3: Shooter performt schwächer als erwartet

Laut dem Finanzbericht für das zweite Quartal (Juli bis September) konnte die Veröffentlichung des Spiels Killing Floor 3 die Erwartungen der Embracer Group nicht erfüllen.
Die Neuveröffentlichungen haben demnach im vergangenen Quartal 238 Millionen SEK (21,7 Mio. Euro) eingebracht – ein Rückgang von rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Fokus standen dabei zwei Titel: Killing Floor 3 und Titan Quest II (PC Early Access).
Während Titan Quest II solide ablieferte, blieb das 24. Juli veröffentlichte Killing Floor 3 hinter den Erwartungen des Managements zurück. Das verantwortliche Studio Tripwire Interactive will die Spielerbasis jedoch mit regelmäßigen Updates und enger Einbindung der Community langfristig stärken, wie es heißt.
Für die kommenden Monate steht vor allem eines im Mittelpunkt – die Frage, wie sich die Spielerbindung weiter ausbauen lässt und welche Maßnahmen das Spiel nachhaltig unterstützen können.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
War auch ziemlich ruhig um das Spiel geworden, hatte schon wieder vergessen, dass es veröffentlicht wurde.
Glaube das Spiel hatte Anfangs auch mit technischen Problemen und geringem Umfang zu kämpfen.
Im ersten konnte man custom maps zusammen bauen wo man einstellen konnte welche Gegner auftauchen das allein fehlte mir im 2en schon wie sau.
Vom 3en las ich auch zu sehr das es mit der Reihe kaum was zu tun hat und mehr Call of Duty oder Fortnite leute anspricht daher bleib ich da eher fern von 🤔
Steht noch auf meiner Wunschliste,mit Teil 2 hatten wir echt viel Freude auch wenn da noch viel verbesserungsfähig war.
Für 15€ nehme ich es also warte ich auf den sale