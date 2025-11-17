Killing Floor 3: Shooter performt schwächer als erwartet

Die Juli-Veröffentlichung des Shooters Killing Floor 3 blieb deutlich hinter den Erwartungen der Embracer Group zurück.

Laut dem Finanzbericht für das zweite Quartal (Juli bis September) konnte die Veröffentlichung des Spiels Killing Floor 3 die Erwartungen der Embracer Group nicht erfüllen.

Die Neuveröffentlichungen haben demnach im vergangenen Quartal 238 Millionen SEK (21,7 Mio. Euro) eingebracht – ein Rückgang von rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Fokus standen dabei zwei Titel: Killing Floor 3 und Titan Quest II (PC Early Access).

Während Titan Quest II solide ablieferte, blieb das 24. Juli veröffentlichte Killing Floor 3 hinter den Erwartungen des Managements zurück. Das verantwortliche Studio Tripwire Interactive will die Spielerbasis jedoch mit regelmäßigen Updates und enger Einbindung der Community langfristig stärken, wie es heißt.

Für die kommenden Monate steht vor allem eines im Mittelpunkt – die Frage, wie sich die Spielerbindung weiter ausbauen lässt und welche Maßnahmen das Spiel nachhaltig unterstützen können.