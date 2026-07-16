Killing Floor 3: Teaser stellt die neue Karte Oil Rig vor

Ein neuer Teaser zu Killing Floor 3 gewährt einen ersten ausführlichen Blick auf die kommende Karte Oil Rig.

Mit Oil Rig hat Killing Floor 3 eine weitere Karte für das kommende Season-4-Update vorgestellt. Ein neuer Teaser gewährt erstmals einen ausführlicheren Blick auf den nächsten Schauplatz der Zed-Jagd.

Die neue Mission führt Spieler zum Gruvik-Ölfeld in der Nordsee vor der Küste Norwegens (61° N, 1,4° E). Laut der Hintergrundgeschichte stieß eine Bohrplattform bei Erdarbeiten versehentlich auf Mire, woraufhin Moorcroft gemeinsam mit seinen Anhängern die Anlage übernahm.

Die abgelegene Ölplattform dient als neuer Einsatzort und verspricht eine atmosphärische Kulisse für die kommenden Kämpfe gegen die Zeds. Der jetzt veröffentlichte Teaser vermittelt bereits einen ersten Eindruck von der Umgebung und der düsteren Stimmung der Karte.

Die Season 4 von Killing Floor 3 erscheint am 23. Juli 2026 und erweitert das Spiel unter anderem um die neue Karte Oil Rig.