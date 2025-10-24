Killing Floor 3: Update entkoppelt Spezialisten von Perks

Kostenloses Inhaltsupdate „Rearmament“ für Killing Floor 3 bringt neue Waffen, Mods, Trennung von Spezialisten und Perks und mehr.

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive hat das erste kostenlose Inhaltsupdate für Killing Floor 3 angekündigt, nachdem das Spiel am 24. Juli 2025 weltweit für PC (über Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wurde.

Das Rearmament-Update kann jetzt kostenlos auf allen Plattformen heruntergeladen werden und bringt drei neue Waffen, die auf echten Waffen basieren, neue Waffen-Mods, die Entkopplung von Spezialisten und Perks, Zed Bumping, eine Reihe von Bugfixes und über 100 einzelne Leistungsoptimierungen.

Dies ist das erste Inhaltsupdate, während Tripwire das Live-Spiel weiterhin mit regelmäßigen Hotfixes unterstützt, und ebnet den Weg für die Einführung von Season 2 später im Jahr 2025.

Eines der von der Community am meisten gewünschten Updates wurde umgesetzt: Spieler können jetzt frei wählen, welchen Spezialisten sie mit welchen Perks spielen möchten.

Das hat zusätzliche Entwicklungs- und Animationsressourcen gebraucht, um die Änderung zu unterstützen und ein einheitliches Spielerlebnis zu gewährleisten, aber jetzt können Spezialisten wie Mr. Foster Zeds als Commando erschießen, sie als Ninja in Stücke schneiden oder als Medic das Herzstück des Teams sein.

Alle zukünftigen Spezialisten und Perks werden diese Wahlfreiheit unterstützen, angefangen mit DJ Scully in Saison 2 und dem Gunslinger-Perks im Jahr 2026.

Weitere Informationen zu Tripwires Plänen für zukünftige Inhalte und Updates findet ihr in der Entwicklungs-Roadmap zu Killing Floor 3.

Das Rearmament-Update fügt auch die ersten Waffen und Waffenmodifikationen nach der Veröffentlichung hinzu.

Die drei neuen Waffen basieren auf realen Waffen und jede verfügt über mehrere neue Waffenmodifikationen, die auch für andere Waffen desselben Typs verwendet werden können.

M14 EBR (Enhanced Battle Rifle) – Ein starkes halbautomatisches Gewehr, das Präzision belohnt, indem es Fleisch zerfetzt. Munition: Match Grade Lauf: Schnell zu montierender Schalldämpfer Empfänger: Vollautomatischer Empfänger

MKR-350 Sturmgewehr – Ein bewährtes Design, das in den Händen eines erfahrenen Bedieners immer wieder tödlich ist. Munition: Polymer-Spitze Magazin: Doppelmagazin Visier: Grüner Punkt

Streik Dual Defender Schrotflinte – Zwei Läufe voller Tod verwandeln so ziemlich alles vor dieser Waffe in Nebel. Lauf: Verlängerter Lauf Lauf: Vierläufiger Lauf



Neue Waffen zum Bekämpfen von Zeds sind nur der Anfang der Änderungen an den Waffen, denn das Team hat auch fast jede Waffe im Spiel überarbeitet und angepasst.

Die meisten dieser Änderungen sind Verbesserungen, damit die Waffen besser im Spiel sind, und nur ein paar wenige sind Schwächungen für Waffen, die gerade zu stark sind.

Die Preise für Waffenmodifikationen wurden generell gesenkt, was mehr Flexibilität bei der Ausrüstung und einen früheren Erwerb modifizierter Waffen während der Matches ermöglicht.

Auch Zeds und Bosse wurden angepasst, um das Ausweichen vor ihren Angriffen konsistenter zu machen, und der Schaden bestimmter Bossangriffe wurde verringert, um die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes durch schnelle Doppelangriffe zu reduzieren.

Das Update führt außerdem eine neue Mechanik im Spiel ein: die Zed-Bump-Physik. Spieler, die auf Zeds fallen oder in sie hineingleiten, die gerade niemanden angreifen, können sie stolpern lassen, umwerfen oder sogar zerstören, was dem Spiel eine neue Dimension der „Physikalität” verleiht und neue Spielstile ermöglicht.

Außerdem hat der Publisher angekündigt, dass Killing Floor 3 auf allen Plattformen im Rahmen von Halloween-Sonderangeboten mit einem Rabatt von 20 % angeboten wird.