Kiln: Beta-Anmeldung zur zerstörerischen Töpferkunst

Interessierte Spieler können sich jetzt für den nächsten Töpferkurs in Kiln anmelden.

Double Fine hat mit Kiln gestern auf der Xbox Developer Direct ein neues Spiel angekündigt und gleichzeitig bestätigt, dass eine Beta‑Phase geplant ist.

Konkrete Informationen wie Termine, teilnehmende Plattformen oder empfohlene Systemanforderungen stehen noch nicht fest. Das Studio erklärt, dass all diese Details je nach Art der Tests variieren können, die in den Monaten vor dem Launch durchgeführt werden müssen.

Wer frühzeitig teilnehmen möchte, sollte sich daher über das bereitgestellte Formular registrieren. Alle, die sich eintragen, erhalten automatisch Benachrichtigungen, sobald eine Testphase angekündigt wird – inklusive aller relevanten Daten und technischen Hinweise.

Hier könnt ihr euch für die Beta jetzt registrieren.