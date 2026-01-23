Kiln: Beta-Anmeldung zur zerstörerischen Töpferkunst

Double Fine hat mit Kiln gestern auf der Xbox Developer Direct ein neues Spiel angekündigt und gleichzeitig bestätigt, dass eine Beta‑Phase geplant ist.
Konkrete Informationen wie Termine, teilnehmende Plattformen oder empfohlene Systemanforderungen stehen noch nicht fest. Das Studio erklärt, dass all diese Details je nach Art der Tests variieren können, die in den Monaten vor dem Launch durchgeführt werden müssen.
Wer frühzeitig teilnehmen möchte, sollte sich daher über das bereitgestellte Formular registrieren. Alle, die sich eintragen, erhalten automatisch Benachrichtigungen, sobald eine Testphase angekündigt wird – inklusive aller relevanten Daten und technischen Hinweise.
Hier könnt ihr euch für die Beta jetzt registrieren.
sah leider ziemlich langweilig aus.
So wie ich das aber verstanden habe, ist das ein reines MP Spiel.
Daher bin ich eh raus.
Bei mir genauso, sah erst ok aus, mal was anderes, aber als Multiplayer brauch ich es auch nicht
Sorry, kein Interesse, lieber ein Psychonouts 3
Alles was in Richtung Gang Beasts und Co geht, was dieses Spiel tut, kriegt eine Chance. Gang Beasts und Humal Fall Flatt sind richtig geil.
Trifft leider überhaupt nicht meinen Geschmack.
Brawler und Töpfern Nein Danke.