Kiln: Beta-Anmeldung zur zerstörerischen Töpferkunst

Image: Xbox Game Studios

Interessierte Spieler können sich jetzt für den nächsten Töpferkurs in Kiln anmelden.

Double Fine hat mit Kiln gestern auf der Xbox Developer Direct ein neues Spiel angekündigt und gleichzeitig bestätigt, dass eine Beta‑Phase geplant ist.

Konkrete Informationen wie Termine, teilnehmende Plattformen oder empfohlene Systemanforderungen stehen noch nicht fest. Das Studio erklärt, dass all diese Details je nach Art der Tests variieren können, die in den Monaten vor dem Launch durchgeführt werden müssen.

Wer frühzeitig teilnehmen möchte, sollte sich daher über das bereitgestellte Formular registrieren. Alle, die sich eintragen, erhalten automatisch Benachrichtigungen, sobald eine Testphase angekündigt wird – inklusive aller relevanten Daten und technischen Hinweise.

Hier könnt ihr euch für die Beta jetzt registrieren.

 

Quelle
  1. Drakeline6 191535 XP Grub Killer Man | 23.01.2026 - 15:32 Uhr

    sah leider ziemlich langweilig aus.
    So wie ich das aber verstanden habe, ist das ein reines MP Spiel.
    Daher bin ich eh raus.

    2
  3. xS1NN3Dx 11515 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 23.01.2026 - 16:03 Uhr

    Alles was in Richtung Gang Beasts und Co geht, was dieses Spiel tut, kriegt eine Chance. Gang Beasts und Humal Fall Flatt sind richtig geil.

    0
  4. Hey Iceman 861165 XP Xboxdynasty All Star Platin | 23.01.2026 - 16:10 Uhr

    Trifft leider überhaupt nicht meinen Geschmack.
    Brawler und Töpfern Nein Danke.

    0

