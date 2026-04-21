Kiln: Entwickler-Podcast zum ungewöhnlichen Brawler-Konzept

Kiln verbindet kreative Gestaltung mit kämpferischem Gameplay und liefert im Xbox Podcast neue Einblicke in das ungewöhnliche Brawler-Konzept.

Im offiziellen Xbox Podcast gewährt Double Fine frische Einblicke in den ungewöhnlichen Pottery-Brawler Kiln und dessen Konzept.

Im Gespräch erklären die Entwickler, wie das Spiel visuelle Kunst mit klassischem Kampf-Gameplay verbindet und daraus eine eigenständige Spielerfahrung entsteht. Kiln setzt dabei auf eine Mischung aus kreativem Ausdruck und kompetitivem Gameplay, bei dem Keramik und Kampfmechaniken miteinander verschmelzen.

Ein zentraler Aspekt der Entwicklung war das Feedback aus Playtests. Laut Double Fine haben Spieler das Spiel maßgeblich beeinflusst und die ursprüngliche Sichtweise des Teams verändert. Die Rückmeldungen führten dazu, dass bestimmte Systeme angepasst und das Zusammenspiel aus kreativer Freiheit und Kampfmechanik weiter geschärft wurde.

Besonders im Fokus steht die Kombination aus sozialer Kunsterfahrung und actionreichem Brawler-Gameplay. Spieler gestalten Inhalte und treten gleichzeitig in direkten Auseinandersetzungen gegeneinander an, wodurch ein ungewöhnlicher Mix aus Gestaltung und Zerstörung entsteht.

Weitere Details aus dem Podcast drehen sich um die Herausforderungen, diese beiden Elemente sinnvoll miteinander zu verbinden. Ziel ist es, eine Erfahrung zu schaffen, die sowohl kreativen Ausdruck als auch dynamische Kämpfe gleichermaßen unterstützt.

Kiln ist ab dem 23. April für Xbox und PC sowie im Xbox Game Pass erhältlich.