Kiln: Floppt auf Steam komplett

Spielerzahlen liefern erste Hinweise auf einen schwachen Start von Kiln auf Steam. Aktuell sind lediglich 46 Spieler gleichzeitig aktiv, während der 24-Stunden-Peak bei 107 Nutzern liegt. Ein absoluter Flop!

Besonders auffällig fällt der bisherige Höchstwert aus: Das All-Time-Peak erreichte nur 193 gleichzeitige Spieler – und das erst vor zwei Tagen. Damit bleibt die Reichweite des Titels deutlich hinter typischen Erwartungen für Veröffentlichungen unter dem Label Xbox Game Studios zurück.

Entwickelt wurde das Spiel von Double Fine Productions, einem Studio, das für kreative und ungewöhnliche Projekte bekannt ist. Kiln ist aber dermaßen ungewöhnlich, dass die Spieler lieber die „Töpfer-Finger“ davon lassen.

Hinweis: Die aktuellen Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Steam. Dort kostet Kiln 17,99 Euro. Die Zahlen geben keinen vollständigen Überblick über andere Plattformen oder mögliche Nutzerzahlen innerhalb von Abonnementdiensten wie dem Xbox Game Pass. Dennoch sprechen sie auf dem PC eine klare Sprache.