Kiln: Floppt auf Steam komplett

Spielerzahlen liefern erste Hinweise auf einen schwachen Start von Kiln auf Steam. Aktuell sind lediglich 46 Spieler gleichzeitig aktiv, während der 24-Stunden-Peak bei 107 Nutzern liegt. Ein absoluter Flop!
Besonders auffällig fällt der bisherige Höchstwert aus: Das All-Time-Peak erreichte nur 193 gleichzeitige Spieler – und das erst vor zwei Tagen. Damit bleibt die Reichweite des Titels deutlich hinter typischen Erwartungen für Veröffentlichungen unter dem Label Xbox Game Studios zurück.
Entwickelt wurde das Spiel von Double Fine Productions, einem Studio, das für kreative und ungewöhnliche Projekte bekannt ist. Kiln ist aber dermaßen ungewöhnlich, dass die Spieler lieber die „Töpfer-Finger“ davon lassen.
Hinweis: Die aktuellen Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Steam. Dort kostet Kiln 17,99 Euro. Die Zahlen geben keinen vollständigen Überblick über andere Plattformen oder mögliche Nutzerzahlen innerhalb von Abonnementdiensten wie dem Xbox Game Pass. Dennoch sprechen sie auf dem PC eine klare Sprache.
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Double Fine sorgt für Double-XP. Plenty of.
Muss nicht immer teueres AAA+ sein. Oder für jeden. Kleine Spiele von kleinen Teams in kurzer Zeit erstellt. Grounded zB war sehr erfolgreich,
Kiln wird es eher nicht …
So lange double Fine deswegen keinen Probleme deswegen bekommt ist alles ok. Meins ist es auch nicht 😅
Gut, war schon bei der Ankündigung klar gewesen.
Naja, also mal ehrlich: das Spiel ist mal sowas von außergewöhnlich… und dafür auch noch 17,99 € – das ist dann auch schon Wucher, wenn man auf Stem bessere Games für schon 3-5,- € abstauben kann.
Da ist der Flop schon vom Preis her für das „ungewöhnliche“ Spielprinzip absehbar. Für sowas würde ich nie so einen Preis zahlen – mag das Spiel noch so spaßig sein.
Naja man kennt aber keine Spielerzahlen auf der Xbox bzw durch den gamepass. Online findet man stetig Leute zumindest. Find ich nicht schlimm.ist halt n typischer gamepass Titel für Familien wo man an einer konsole bissle Koop spielen kann.
Na super, sollte Double Fine geschlossen werden (zwei Flops hintereinander) trifft es wieder die kleinen Mitarbeiter während Matt Booty keine Konsequenzen befürchten brauch.
Mal im Ernst…mit Matt Booty wird ein Neuanfang mit Xbox nicht klappen. Der Fisch stinkt vom Kopf her…Man kann doch niemanden an die Spitze der Videoentwicklung setzen der absolut unfähig ist und das mit fast jedem Release aufs neue bestätigt. Die neue CEO könnte so nen genialen move machen, Booty rauswerfen und einen ehemaligen von Sony oder Nintendo einspannen.