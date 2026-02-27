Kiln: Gameplay entfesselt 4v4‑Chaosmodus

In einem neuen Video führt Double Fine Productions’ Senior Community Manager Rocio Salas durch Kiln, ein Online Multiplayer Pottery Party Brawler, der seine farbenfrohe Keramikschlacht in den Mittelpunkt stellt.

Der Fokus liegt auf dem 4v4‑Modus Quench, der in der Karte Athenas War Room ausgetragen wird und die dynamische Teamaction des Spiels hervorhebt. Kiln kombiniert kreative Gestaltung mit kompetitiven Gefechten, die in schnellen Runden eskalieren.

Die Präsentation zeigt, wie Spieler ihre Figuren formen, anpassen und anschließend in chaotische Teamkämpfe schicken, die von taktischen Entscheidungen und spontanen Wendungen geprägt sind. Der gezeigte Modus Quench unterstreicht die Bedeutung koordinierter Aktionen, während die Karte Athenas War Room als Schauplatz für schnelle Angriffe und gezielte Konter dient.

Kiln erscheint im Frühjahr 2026 für Xbox Series X/S, Xbox on PC, Steam und PlayStation 5. Parallel dazu laufen bereits die Anmeldungen für die geschlossene Beta im März, die über die offizielle Website von Double Fine verfügbar ist.