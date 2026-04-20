Kiln: Jetzt im Pre-Load – Xbox Game Pass Release am 23. April

Kiln ist ab sofort im Pre-Load verfügbar und erscheint am 23. April im Xbox Game Pass Ultimate.

Der Xbox Game Pass bekommt Zuwachs: Kiln erscheint am 23. April direkt im Xbox Game Pass Ultimate und ist ab sofort als Pre-Load verfügbar.

Der Download umfasst dabei 6,67 GB, sodass Spieler den Titel bereits vor dem offiziellen Release vollständig auf ihre Konsole laden können. Damit ist der Start ohne Wartezeit am Veröffentlichungstag möglich.