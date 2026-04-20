Kiln: Jetzt im Pre-Load – Xbox Game Pass Release am 23. April

Der Xbox Game Pass bekommt Zuwachs: Kiln erscheint am 23. April direkt im Xbox Game Pass Ultimate und ist ab sofort als Pre-Load verfügbar.
Der Download umfasst dabei 6,67 GB, sodass Spieler den Titel bereits vor dem offiziellen Release vollständig auf ihre Konsole laden können. Damit ist der Start ohne Wartezeit am Veröffentlichungstag möglich.
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7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die 6 gb bekomm ich auch am Starttag geladen. Hoffentlich ist das Game ähnlich witzig wie Rubber Bandits oder Gang Beasts.
Danke für die Info aber warte noch ein paar Tage bis ich mal rein spiele.
Hoffentlich ist es nicht zu kompliziert. Der Style gefällt mir gut.
Bin da eher raus, wobei es ja relativ schnell heruntergeladen werden kann, falls ich doch mal Interesse bekommen sollte.
Nichts für mich.
gestern bereits heruntergeladen, mal schauen. könnte witzig sein!
Werd et ersma über die cloud testen ✌🏻 danke für die Info