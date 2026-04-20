Kiln: Jetzt im Pre-Load – Xbox Game Pass Release am 23. April

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Image: Xbox Game Studios

Kiln ist ab sofort im Pre-Load verfügbar und erscheint am 23. April im Xbox Game Pass Ultimate.

Der Xbox Game Pass bekommt Zuwachs: Kiln erscheint am 23. April direkt im Xbox Game Pass Ultimate und ist ab sofort als Pre-Load verfügbar.

Der Download umfasst dabei 6,67 GB, sodass Spieler den Titel bereits vor dem offiziellen Release vollständig auf ihre Konsole laden können. Damit ist der Start ohne Wartezeit am Veröffentlichungstag möglich.

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7 Kommentare Added

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  1. RappScallion 37060 XP Bobby Car Raser | 20.04.2026 - 09:10 Uhr

    Die 6 gb bekomm ich auch am Starttag geladen. Hoffentlich ist das Game ähnlich witzig wie Rubber Bandits oder Gang Beasts.

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  2. Ralle89 126245 XP Man-at-Arms Gold | 20.04.2026 - 09:16 Uhr

    Danke für die Info aber warte noch ein paar Tage bis ich mal rein spiele.

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  3. Evilski 52180 XP Nachwuchsadmin 5+ | 20.04.2026 - 09:27 Uhr

    Hoffentlich ist es nicht zu kompliziert. Der Style gefällt mir gut.

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  4. Katanameister 395080 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.04.2026 - 09:37 Uhr

    Bin da eher raus, wobei es ja relativ schnell heruntergeladen werden kann, falls ich doch mal Interesse bekommen sollte.

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  6. DennisG89 94920 XP Posting Machine Level 2 | 20.04.2026 - 09:49 Uhr

    gestern bereits heruntergeladen, mal schauen. könnte witzig sein!

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  7. Rotten 115985 XP Scorpio King Rang 3 | 20.04.2026 - 10:04 Uhr

    Werd et ersma über die cloud testen ✌🏻 danke für die Info

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