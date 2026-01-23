Kiln: Neues Arena Game verbindet Töpfern und Zerstörung

Mit Kiln kündigt sich ein ungewöhnliches Multiplayer-Erlebnis an, das die Grenzen zwischen kreativem Gestalten und kompetitiver Action aufbricht.
Der offizielle Trailer zeigt ein Spiel, das die ruhige Kunst des Töpferns mit dem energiegeladenen Chaos eines Arena Throwdowns kombiniert. Ihr formt zunächst eure eigene Keramikfigur auf einer Töpferscheibe, bevor diese Kreation zum spielbaren Körper wird, den ihr in Online Gefechte führt.
Der Trailer stellt die Idee hinter Kiln klar heraus. Die Freude am Erschaffen schöner Objekte steht ebenso im Mittelpunkt wie der Moment, in dem diese Figuren in Scherben zerfallen.
Das Spiel feiert beides und setzt auf eine Mischung aus Fantasie, handwerklichem Ausdruck und der befriedigenden Zerstörung, die in den Arenen entsteht. Die farbenfrohen Geister, die ihr kontrolliert, verleihen dem Konzept zusätzlichen Charakter und sorgen für eine lebendige Atmosphäre.
Kiln erscheint im Frühjahr 2026 und lässt sich bereits auf Wunschlisten setzen. Zum Release wird das Spiel ab Tag 1 auch über Game Pass Ultimate und Game Pass PC spielbar sein.
10 Kommentare
Das Spiel ist einmal überhaupt nichts für mich …
Es gibt bestimmt einen Markt für so ein Spiel aber ob das reicht um einen Erfolg draus zu machen ? Dafür sind die Entwickler alle glücklich, das ist doch auch schonmal was.
Naja 🙂
Tim Schäfer Spiele sollte man eigentlich immer eine Chance geben. Auch wenn das mit dem Töpfern etwas komisch wirkt 😅
Ich werde es auf jeden Fall testen 😂 bei Geistern im Bericht war ich dabei und es kommt in den Gamepass.
Och ich denke, wenn man sich darauf einlässt, könnte es schöne spaßige STunden bescheren
DOA
Gut, dass ich den Stream mit 20 Minuten Verspätung gestartet hab. So konnte ich Vorspulen… absolut nichts für mich, aber wenn es einen Markt findet: viel Spaß damit
Wenn es lokalen Multiplayer gibt, werd ich es zumindest mal austesten. In einer gemütlichen Runde mit den Kumpels könnte das witzig sein. Aber bei Online-MP-Only bin ich raus..
Werde ich wohl nicht mal antesten, sehe das eher als Zeitverschwendung an.
Kreative Idee, ich denke ich werde es zumindest antesten vielleicht macht es ja Spaß.