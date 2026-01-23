Kiln: Neues Arena Game verbindet Töpfern und Zerstörung

Kiln entfacht kreatives Chaos – neues Arena Game verbindet Töpfern und Zerstörung!

Mit Kiln kündigt sich ein ungewöhnliches Multiplayer-Erlebnis an, das die Grenzen zwischen kreativem Gestalten und kompetitiver Action aufbricht.

Der offizielle Trailer zeigt ein Spiel, das die ruhige Kunst des Töpferns mit dem energiegeladenen Chaos eines Arena Throwdowns kombiniert. Ihr formt zunächst eure eigene Keramikfigur auf einer Töpferscheibe, bevor diese Kreation zum spielbaren Körper wird, den ihr in Online Gefechte führt.

Der Trailer stellt die Idee hinter Kiln klar heraus. Die Freude am Erschaffen schöner Objekte steht ebenso im Mittelpunkt wie der Moment, in dem diese Figuren in Scherben zerfallen.

Das Spiel feiert beides und setzt auf eine Mischung aus Fantasie, handwerklichem Ausdruck und der befriedigenden Zerstörung, die in den Arenen entsteht. Die farbenfrohen Geister, die ihr kontrolliert, verleihen dem Konzept zusätzlichen Charakter und sorgen für eine lebendige Atmosphäre.

Kiln erscheint im Frühjahr 2026 und lässt sich bereits auf Wunschlisten setzen. Zum Release wird das Spiel ab Tag 1 auch über Game Pass Ultimate und Game Pass PC spielbar sein.

  2. DanXtheSmanX 32275 XP Bobby Car Bewunderer | 23.01.2026 - 07:14 Uhr

    Es gibt bestimmt einen Markt für so ein Spiel aber ob das reicht um einen Erfolg draus zu machen ? Dafür sind die Entwickler alle glücklich, das ist doch auch schonmal was.
    Naja 🙂

  3. Andreas1806 47350 XP Hooligan Treter | 23.01.2026 - 07:17 Uhr

    Tim Schäfer Spiele sollte man eigentlich immer eine Chance geben. Auch wenn das mit dem Töpfern etwas komisch wirkt 😅

  4. Ralle89 70700 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.01.2026 - 07:17 Uhr

    Ich werde es auf jeden Fall testen 😂 bei Geistern im Bericht war ich dabei und es kommt in den Gamepass.

  5. FaMe 160445 XP First Star Bronze | 23.01.2026 - 07:22 Uhr

    Och ich denke, wenn man sich darauf einlässt, könnte es schöne spaßige STunden bescheren

  7. Phex83 132840 XP Elite-at-Arms Silber | 23.01.2026 - 07:58 Uhr

    Gut, dass ich den Stream mit 20 Minuten Verspätung gestartet hab. So konnte ich Vorspulen… absolut nichts für mich, aber wenn es einen Markt findet: viel Spaß damit

  8. DangerAron 7480 XP Beginner Level 3 | 23.01.2026 - 08:01 Uhr

    Wenn es lokalen Multiplayer gibt, werd ich es zumindest mal austesten. In einer gemütlichen Runde mit den Kumpels könnte das witzig sein. Aber bei Online-MP-Only bin ich raus..

  10. MrTablo 700 XP Neuling | 23.01.2026 - 08:22 Uhr

    Kreative Idee, ich denke ich werde es zumindest antesten vielleicht macht es ja Spaß.

