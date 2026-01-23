Kiln: Neues Arena Game verbindet Töpfern und Zerstörung

Mit Kiln kündigt sich ein ungewöhnliches Multiplayer-Erlebnis an, das die Grenzen zwischen kreativem Gestalten und kompetitiver Action aufbricht.

Der offizielle Trailer zeigt ein Spiel, das die ruhige Kunst des Töpferns mit dem energiegeladenen Chaos eines Arena Throwdowns kombiniert. Ihr formt zunächst eure eigene Keramikfigur auf einer Töpferscheibe, bevor diese Kreation zum spielbaren Körper wird, den ihr in Online Gefechte führt.

Der Trailer stellt die Idee hinter Kiln klar heraus. Die Freude am Erschaffen schöner Objekte steht ebenso im Mittelpunkt wie der Moment, in dem diese Figuren in Scherben zerfallen.

Das Spiel feiert beides und setzt auf eine Mischung aus Fantasie, handwerklichem Ausdruck und der befriedigenden Zerstörung, die in den Arenen entsteht. Die farbenfrohen Geister, die ihr kontrolliert, verleihen dem Konzept zusätzlichen Charakter und sorgen für eine lebendige Atmosphäre.

Kiln erscheint im Frühjahr 2026 und lässt sich bereits auf Wunschlisten setzen. Zum Release wird das Spiel ab Tag 1 auch über Game Pass Ultimate und Game Pass PC spielbar sein.