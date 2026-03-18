Kiln: Open-Beta und Release-Termin zum Online-Pottery-Brawler

Online-Pottery-Brawler Kiln von Double Fine erscheint am 23. April mit Xbox Game Pass. Dazu gibt’s eine Open-Beta!

Kiln, der neueste Multiplayer-Online-Pottery-Brawler von Double Fine, startet am 23. April 2026 auf Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud, PlayStation 5 und Steam, zudem ist er im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Das Spiel wird als Xbox Play Anywhere-Titel veröffentlicht und ist auch Handheld-optimiert.

In Kiln formen Spieler kleine, mittlere oder große Tonkugeln auf dem Töpferrad zu Gefäßen. Größe und Form bestimmen die Stats wie Gesundheit, Wasseraufnahmekapazität und Spezialfähigkeiten.

Mit verschiedenen Glasuren und kosmetischen Aufsätzen kann jeder Topf individuell gestaltet werden. Das eigentliche Gameplay besteht aus 4v4-Matches, in denen Teams Wasser sammeln, um die gegnerischen Öfen dreimal zu löschen, während sie Feindtöpfe zerstören.

Die ersten öffentlichen Spielsessions auf dem „Day of the Devs“-Event zeigten, dass das Spiel einen niedrigen Einstieg für neue Spieler bietet, aber gleichzeitig eine hohe Tiefe für erfahrene Spieler. Kleine, schnelle Töpfe eignen sich wie DPS-Klassen, während große, langsame Töpfe eher Tanks darstellen. Bestimmte Formen verfügen über taktische Fähigkeiten wie Flächenverlangsamungen oder andere Support-Powers.

Die Maps sind sehr unterschiedlich gestaltet: Linearere Maps wie „Set’s Basement Mosh Pit“ ermöglichen schnelle Matches, während offene Maps wie „Athena’s War Room“ oder „Dionysus’ Boogie Lounge“ taktische Tiefe bieten, mit interaktiven Elementen wie schwammigen Blockaden oder Tanzflächen, die Spieler kurzzeitig zum Mitmachen zwingen.

Kiln setzt auf Chaos und Teamplay: Matches werden durch das Quenchen der gegnerischen Öfen gewonnen, nicht durch Kills. Spieler können ihre eigenen Teams über die Xbox-Party-Systeme koordinieren, da das Spiel keine integrierte Voice-Chat-Funktion bietet.

Open Beta: Vom 9. bis 11. April 2026 auf Steam können Spieler das Spiel im Rahmen der offenen Beta testen. Pre-Orders starten ebenfalls dort, für die Standard Edition ($19.99) und die Fired Up Edition ($29.99) mit zusätzlichen kosmetischen Inhalten.