Kiln: Roadmap enthüllt Maps, Updates und Inhalte nach Launch

Neue Details zur Zukunft von Kiln wurden mit der Spring-2026-Roadmap veröffentlicht und zeigen Inhalte für die Zeit nach dem Launch.
Der Titel erscheint am 23. April 2026 für Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud, PlayStation 5 und Steam und ist direkt zum Start im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Zudem werden Xbox Play Anywhere sowie Handheld Optimized unterstützt.
Zum Launch ist der Spielmodus „Quench“ enthalten, der mit insgesamt fünf Maps startet:
- Athena’s War Room
- Anubis’ Boat of the Dead
- Hermes’ Package Center
- Dionysus’ Boogie Lounge
- Set’s Basement Mosh Pit
Spieler, die bereits an der Beta teilgenommen haben, erhalten zum Release zwei zusätzliche Maps. Auch beim Fortschrittssystem gibt es Änderungen: Das Level-Cap steigt von 15 auf 50, wodurch deutlich mehr Inhalte freigeschaltet werden können.
Die Roadmap sieht für die ersten Wochen nach Veröffentlichung regelmäßige Updates vor. Bereits in der ersten Woche erscheint ein Dinosaur Decoration Pack, während in Woche zwei eine neue Map sowie weitere Anpassungsoptionen folgen sollen. Zusätzlich sind Inhalte für Tierfreunde geplant.
Für den Sommer sind zwei weitere Maps für den „Quench“-Modus vorgesehen, ebenso Erweiterungen des Progressionssystems, Missionen, ein Pot Journal und weitere bislang nicht näher genannte Inhalte.
Im weiteren Verlauf des Jahres soll zudem ein vollwertiger Fotomodus integriert werden, ergänzt durch zusätzliche Spielmöglichkeiten. Darüber hinaus planen die Entwickler monatliche kosmetische Inhalte.
Kiln erscheint am 23. April 2026 für Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Game Pass, Xbox Cloud, PlayStation 5 und Steam.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Meh… Gibt wohl keinen lokalen MP, schade.
Hoffentlich ist das Game nicht so kompliziert.
Ein paar Runden kann man ja mal probieren.
Bin sehr gespannt ob es ein Concordlike wird…ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie das Spiel dauerhaft Spieler abholen will. Das ist zwar bestimmt nicht wirklich dramatisch weil es sicher nur ein Bruchteil gekostet hat (im Vergleich zu Concord) und dementsprechend wahrscheinlich nicht auf soviel Spieler angewiesen ist.
Ausprobieren kann man es ja.
Da sieht man eigentlich wieder das kreative Potential von Double Fine um Tim Schafer. Ein Kampfspiel mit Keramik. Wirklich eine super Idee. Hoffentlich hat Microsoft ein paar Streamer bezahlt, dass sie es online ausprobieren und einen Bedarf erschaffen.
werds mal testen 😀 Aber weiß net.
Vielleicht schau ich doch mal rein, ist vielleicht witzig.