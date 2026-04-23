Kiln: Roadmap enthüllt Maps, Updates und Inhalte nach Launch

Kiln zeigt Roadmap mit neuen Maps, Updates und Inhalten nach dem Launch!

Neue Details zur Zukunft von Kiln wurden mit der Spring-2026-Roadmap veröffentlicht und zeigen Inhalte für die Zeit nach dem Launch.

Der Titel erscheint am 23. April 2026 für Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud, PlayStation 5 und Steam und ist direkt zum Start im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Zudem werden Xbox Play Anywhere sowie Handheld Optimized unterstützt.

Zum Launch ist der Spielmodus „Quench“ enthalten, der mit insgesamt fünf Maps startet:

Athena’s War Room

Anubis’ Boat of the Dead

Hermes’ Package Center

Dionysus’ Boogie Lounge

Set’s Basement Mosh Pit

Spieler, die bereits an der Beta teilgenommen haben, erhalten zum Release zwei zusätzliche Maps. Auch beim Fortschrittssystem gibt es Änderungen: Das Level-Cap steigt von 15 auf 50, wodurch deutlich mehr Inhalte freigeschaltet werden können.

Die Roadmap sieht für die ersten Wochen nach Veröffentlichung regelmäßige Updates vor. Bereits in der ersten Woche erscheint ein Dinosaur Decoration Pack, während in Woche zwei eine neue Map sowie weitere Anpassungsoptionen folgen sollen. Zusätzlich sind Inhalte für Tierfreunde geplant.

Für den Sommer sind zwei weitere Maps für den „Quench“-Modus vorgesehen, ebenso Erweiterungen des Progressionssystems, Missionen, ein Pot Journal und weitere bislang nicht näher genannte Inhalte.

Im weiteren Verlauf des Jahres soll zudem ein vollwertiger Fotomodus integriert werden, ergänzt durch zusätzliche Spielmöglichkeiten. Darüber hinaus planen die Entwickler monatliche kosmetische Inhalte.

Kiln erscheint am 23. April 2026 für Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Game Pass, Xbox Cloud, PlayStation 5 und Steam.