Kiln: Töpfer-Kreativität mit Arena-Action im Launch-Trailer

Der Xbox Game Pass bekommt überraschend Zuwachs: Kiln erscheint am 23. April 2026 direkt im Abo-Service und kombiniert kreative Gestaltung mit zerstörerischer Arena-Action.

Das von Double Fine Productions präsentierte Spiel setzt auf eine ungewöhnliche Mischung aus Töpferkunst und kompetitiven Online-Kämpfen. Im Mittelpunkt steht eine sogenannte „Pottery Power-Fantasy“, bei der sowohl das Erschaffen als auch das Zerstören von Keramik eine zentrale Rolle spielt.

Spieler formen auf einer Töpferscheibe individuelle Gefäße, die anschließend als spielbare Körper im Kampf eingesetzt werden. Form, Größe und Struktur beeinflussen dabei direkt Eigenschaften und Spielstil. Ob groß oder klein, breit oder hoch, als Teller, Krug, Tasse oder Schüssel – jede Form bringt eigene Fähigkeiten und Angriffsmöglichkeiten mit sich.

Im Multiplayer treten Teams bunter Geister in Online-Arenen gegeneinander an. Ziel ist es, gemeinsam die beste Kombination aus Formen und Spielstilen zu entwickeln, gegnerische Linien zu durchbrechen, Wasser zu sammeln und die Flammen des gegnerischen Ofens zu löschen. Teamwork und Anpassung der eigenen Kreationen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Nach den Kämpfen bietet Kiln eine separate Töpferstube, in der Spieler ihre Keramiken weiter gestalten und dekorieren können. Die dort erschaffenen Werke lassen sich zudem mit anderen teilen, wodurch ein kreativer Austausch innerhalb der Community ermöglicht wird.

Zusätzlich wird ein Vorbesteller-Bonus angeboten. Das „Warrior-Artist Decoration Pack“ enthält zwei neue Glasuren, zwei neue Aufkleber sowie ein neues Pottdeckel-Beiwerk für die individuelle Gestaltung der eigenen Kreationen.

Kiln erscheint am 23. April 2026 im Xbox Game Pass.