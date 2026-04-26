In einem neuen Gameplay Video zu Kiln zeigen wir euch, wie aus kreativen Ideen plötzlich pures Chaos und zerstörerische Multiplayer Gefechte entstehen.

Mit Kiln liefert Double Fine Productions eines der ungewöhnlichsten Multiplayer Spiele der letzten Zeit ab. Wir haben uns das kreative Chaos selbst angeschaut und zeigen euch im neuen Video, wie aus harmloser Keramik plötzlich explosive Arena Kämpfe entstehen.

Das Besondere an Kiln: Ihr formt eure eigenen Keramikgefäße und beeinflusst damit direkt eure Spielweise. Größe, Gewicht und Form verändern unter anderem Bewegung, Stabilität und Kampfstil eurer Figur.

Dadurch entstehen völlig unterschiedliche Builds, die sich auch im Team clever kombinieren lassen.

In den hektischen Matches geht es anschließend darum, Wasser zu sammeln, gegnerische Öfen zu löschen und die Konkurrenz in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Tonscherben fliegen durch die Gegend, Konstruktionen zerbrechen mitten im Kampf und genau dieses physikbasierte Chaos sorgt immer wieder für völlig unvorhersehbare Momente.

KILN | Töpfern war noch nie so brutal und chaotisch

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