Kiln: Video blickt hinter die Kulissen des Multiplayer‑Töpfer‑Brawlers

Hinter den Kulissen des Kiln Reveal Dev Direct – und warum das Töpfern 2026 zum Team‑Kampf wird.

Double Fine gewährt in einem neuen Video einen Blick hinter die Kulissen und lässt euch an den Vorbereitungen und den Dreh für die Enthüllung von Kiln teilhaben. Das Studio hatte das neue Spiel im Januar auf der Xbox Developer Direct vorgestellt.

Kiln ist ein Online‑Multiplayer‑Brawler, der den ungewöhnlichen Mix aus Party‑Action und Keramikhandwerk in den Mittelpunkt rückt. Das Studio präsentiert ein Konzept, bei dem Teams aus farbenfrohen Geistern entstehen, die ihre Kampfausrüstung direkt auf der Töpferscheibe formen.

Die Größe und Form der Keramikstücke beeinflussen den Spielstil und die Fähigkeiten der Figuren, was dem Ablauf eine kreative und taktische Ebene verleiht.

Im Zentrum steht die gemeinsame Aufgabe, den gegnerischen Brennofen auszuschalten, während die Spieler ihre keramischen Rüstungen anpassen und im Team agieren.

Kiln erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox on PC, Steam und PlayStation 5 und soll die Mischung aus Party‑Spiel und kompetitiver Action zu einem eigenständigen Erlebnis formen.