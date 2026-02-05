Kiln: Video blickt hinter die Kulissen des Multiplayer‑Töpfer‑Brawlers

Double Fine gewährt in einem neuen Video einen Blick hinter die Kulissen und lässt euch an den Vorbereitungen und den Dreh für die Enthüllung von Kiln teilhaben. Das Studio hatte das neue Spiel im Januar auf der Xbox Developer Direct vorgestellt.
Kiln ist ein Online‑Multiplayer‑Brawler, der den ungewöhnlichen Mix aus Party‑Action und Keramikhandwerk in den Mittelpunkt rückt. Das Studio präsentiert ein Konzept, bei dem Teams aus farbenfrohen Geistern entstehen, die ihre Kampfausrüstung direkt auf der Töpferscheibe formen.
Die Größe und Form der Keramikstücke beeinflussen den Spielstil und die Fähigkeiten der Figuren, was dem Ablauf eine kreative und taktische Ebene verleiht.
Im Zentrum steht die gemeinsame Aufgabe, den gegnerischen Brennofen auszuschalten, während die Spieler ihre keramischen Rüstungen anpassen und im Team agieren.
Kiln erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox on PC, Steam und PlayStation 5 und soll die Mischung aus Party‑Spiel und kompetitiver Action zu einem eigenständigen Erlebnis formen.
Ich finde es toll, dass bei Double Fine die Kreativität im Vordergrund steht.
In dem Kiln Teaser haben sie ja auch gezeigt, wie sie als Studio Ideen pitchen und entwickeln und das finde ich fantastisch. Ein sehr kreativer Ort. Die versuchen auch Geld zu verdienen, klar, aber wenn man das mit all denen vergleicht, die immer wieder die selben durchkommerzialisierten Formeln umsetzen, dann ist das schon wirklich spektakulär, wie dieses Studio sich dagegen sträubt.
Ich habe bisher nur Keeper gespielt, das Leuchtturm-Spiel… war eine tolle 1-Tag-Erfahrung 🙂
Ist mal was anderes, aber irgendwie will es mich nicht ansprechen.
Ich schaue mir das definitiv an 👍🏻
Na ich weiß nicht…