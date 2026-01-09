Kinetic Publishing: Phasmophobia-Entwickler gründet Publishing-Label

Kinetic Games öffnet ein neues Kapitel und stellt mit Kinetic Publishing ein eigenes Publishing‑Label vor, das gezielt unabhängige Entwickler unterstützen soll.

Der Fokus liegt auf kleinen, kreativen Teams, die mit klarer Vision an ihren Projekten arbeiten und sich rund ein Jahr vor Release befinden. Das Studio will ihnen maßgeschneiderte Betreuung bieten, von finanzieller Unterstützung bis hin zu rechtlicher Beratung, Marketing und umfassender Entwicklungsbegleitung.

Angeführt wird das Label von einem Kernteam aus erfahrenen Senior‑Mitarbeitern, darunter CEO Daniel Knight, der einst allein an seinem später millionenfach verkauften Horrorhit arbeitete. Heute leitet er ein Team von über 30 Entwicklern und betont, wie sehr ihn die Erfahrungen der vergangenen Jahre geprägt haben. Er sieht das Unternehmen nun in der Lage, anderen Studios genau die Unterstützung zu geben, die er sich zu Beginn seiner eigenen Reise gewünscht hätte.

Unterstützt wird er von Asim Tanvir, der mit über 15 Jahren Branchenerfahrung aus großen Publisher‑Umfeldern kommt und die Bereiche Marketing und Partnerschaften verantwortet. Er beschreibt das Ziel, sich in die Reihe der Publisher einzureihen, die kreative Freiheit fördern und Entwicklerteams langfristig stärken wollen.

Während das neue Label seine Arbeit aufnimmt, bleibt das bestehende Entwicklerteam weiterhin vollständig auf Phasmophobia konzentriert. Das Jahr 2025 brachte dem Spiel starke Community‑Zuwächse, neue Inhalte wie das Chronicle Update und die Map Nell’s Diner sowie Millionen zusätzlicher Seitenaufrufe.

Für 2026 kündigt das Studio weitere Schritte auf dem Weg zur Version 1.0 an und plant, die neue Roadmap bald vorzustellen.