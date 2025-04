King Arthur: Legion IX: Rundenbasiertes Taktik-RPG führt nach Avalon

NeocoreGames freut sich, ankündigen zu können, dass King: Arthur: Legion IX am 6. Mai für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt kommt.

King Arthur: Legion IX ist ein rundenbasiertes, charakterzentriertes, eigenständiges taktisches RPG im King Arthur: Knight’s Tale-Universum – eine düstere Fantasy-Version des Artus-Mythos.

King Arthur: Legion IX heißt neue Spieler im mythischen Land Avalon mit einer völlig neuen Geschichte und neuen Helden willkommen und bietet auch den zurückkehrenden Veteranen harte Herausforderungen.

Konsolenspezifische Merkmale:

Xbox Series X & PlayStation 5 Qualitätsmodus: Höhere 4K-Auflösung mit 3840 x 2160p Leistungsmodus: Niedrigere QHD-Auflösung mit 2560 x 1440p und höhere Bildrate

Xbox Series S: QHD-Auflösung mit 2560 x 1440p

Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Chinesisch (vereinfacht), Russisch, Portugiesisch (brasilianisch), Ungarisch

Über King Arthur: Legion IX

Avalon wird von einer neuen Bedrohung heimgesucht, denn die lange verschollene, berüchtigte Neunte Legion Roms hat die mythische Insel betreten. Ihr Anführer, der gefallene Held Gaius Julius Mento, erhielt von seinem toten Kaiser Septimus Sulla eine dämonische Legion, um einen Weg aus dem Tartarus zu finden. Doch als sie zufällig in das magische Reich der Herrin des Sees gelangen, beschließt Gaius Julius Mento, die Insel zu unterwerfen und dort das Ewige Rom zu errichten. Doch zuerst muss er seine verlorene Legion wiederfinden…

Features

Ein taktisches Abenteuer mit Rollenspielcharakter

Erlebt eine einzigartige Mischung aus rundenbasierten Taktikspielen und traditionellen, charakterzentrierten Rollenspielen. Managt und steuert eine Gruppe von 5-6 Helden, um das Land Avalon zu erkunden und zu erobern. Verwickelt euch in tiefe taktische Kämpfe, schwierige moralische Entscheidungen, Heldenmanagement und den Wiederaufbau von Nova Roma.

Beweist euren Wert als Taktiker

Jeder kleine Zug und jede Entscheidung zählt. Nutzt Deckungen, Fallen, Flanken und ein ausgeklügeltes Überwacht- und Gelegenheits-System und nutzt das gesamte Schlachtfeld zu eurem Vorteil wie ein Meistertaktiker. Manchmal ist akribische Planung, manchmal einfaches Stürmen in den Kampf der Schlüssel zum Sieg. Der einzige Unterschied zwischen einem erfolgreichen oder einem gescheiterten Abenteuer kann nur von der Zusammensetzung deiner Gruppe abhängen!

Helden direkt aus dem Abyss

King Arthur: Legion IX stellt sechs einzigartige Helden vor, die aus dem Abyss aufgestiegen sind, um das mythische Land Avalon zu erobern. Steigt auf, sammelt Fertigkeitspunkte und schaltet einzigartige Fertigkeitsbäume frei. Plündert, rüstet aus und stellt Hunderte von Artefakten her, um die tödlichste Kampftruppe zu erschaffen, die je einen Fuß auf Avalon gesetzt hat.

Große Vielfalt an Fähigkeiten

Nutzt einzigartige Fähigkeiten, ultimative Fertigkeiten und Weltfähigkeiten, um die schwierigsten Herausforderungen während eurer Quests in Avalon zu meistern. Geht Risiken ein und erkundet verschiedene taktische Optionen, da Helden am Ende der Missionen nicht permanent dem Tod ausgeliefert sind. Testet eure Fähigkeiten in verschiedenen Schwierigkeitsmodi, von entspanntem Storytelling bis hin zu brutalen, unerbittlichen Kämpfen.

Nicht an einem Tag erbaut

Baut die Stadt Nova Roma auf und erweitert sie. Sorgt dafür, dass eure Hochburg über die richtigen Einrichtungen für eure Helden verfügt, die sie auf verschiedene Quests vorbereiten. Aber Vorsicht! Die Ressourcen sind knapp und ihr müsst Nova Roma mit Bedacht verwalten, um es über Wasser zu halten.

Gewinnt eure Menschlichkeit zurück

Eure Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen und beeinflussen sowohl das Gameplay als auch die Geschichte. Durch eure Handlungen wird Gaius entweder seine Menschlichkeit wiedererlangen oder für immer in einen Dämon verwandelt werden.