King of Meat: Closed Alpha auf Xbox Series X|S gestartet

Nehmt auf Xbox Series X|S jetzt an der Closed Alpha zu King of Meat teil.

King of Meat spielt in der mystischen Welt von Loregok und nimmt die Spieler mit an einen Ort voller Drachen, Trolle, Skelette und natürlich kommerzieller Unternehmen. Dort trifft High Fantasy auf den Glanz, den Glamour und die Medienverliebtheit der modernen Prominenz.

Im Mittelpunkt dieser Besessenheit steht die wildeste Survival-Gameshow, die man sich vorstellen kann: King of Meat.

Amazon Games and Glowmade haben jetzt eine Closed Beta gestartet, an der ihr über das Insider Hub auf Xbox Series X|S teilnehmen könnt.

Die Beta läuft bereits seit Mittwoch und wird noch bis zum 14. Dezember, 22:00 Uhr andauern.

So könnt ihr mitmachen:

Meldet euch an eurer Xbox Series X|S Konsole an und startet die Xbox Insider Hub App (oder installiert den Xbox Insider Hub aus dem Store, falls nötig)

Navigieren Sie zu Previews > King of Meat – Closed Alpha

Wählt Beitreten

Wartet, bis die Registrierung abgeschlossen ist und ihr zum Store weitergeleitet werdet, um King of Meat – Closed Alpha zu installieren