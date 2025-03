King of Meat: Hack-n‘slash-Koop-Spiel erscheint dieses Jahr

Autor:, in / King of Meat

King of Meat ist ein Hack-n‘slash-Koop-Spiel mit kreativem Dungeon-Building. Das Spiel ist angesiedelt in der magischen Welt Loregok und lädt Spieler zur wildesten Survival-Gameshow ein, in der sie sich in Teams von vier Teilnehmern durch Dungeons kämpfen und nach Ruhm, Gold und Bekanntheit streben.

Schreitet weiter fort und erlangt mehr Berühmtheit, schaltet neue Ligen, Umgebungen, Fallen und Herausforderungen frei. Ruhm und Anerkennung warten außerdem auf diejenigen, die ihre eigenen tödlichen Dungeons im Create Mode erschaffen wollen. Ihr könnt eure eigenen spaßigen und verrückten Dungeons bauen, denen sich andere Teilnehmer dann stellen müssen.

King of Meat wird von Glowmade entwickelt und von Amazon Games gepublisht und soll 2025 auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erscheinen.