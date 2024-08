King of Meat: Koop-Action mit verrückten Dungeons

Autor:, in / King of Meat

Amazon Games und Glowmade haben King of Meat enthüllt, ein Hack-n-Slay-Online-Koop-Spektakel für ein bis vier Spieler, die sich als furchtlose Recken durch aberwitzige Dungeons schnetzeln.

King of Meat ist in der mystischen Welt Loregok angesiedelt und wimmelt nur so vor Drachen, Trollen, Skeletten und natürlich unternehmensgesteuertem Kommerz. High Fantasy trifft auf Glamour, Medienwahn und modernen Starkult. Im Zentrum dieses Kults steht die wildeste Survival-Show des Planeten: King of Meat.

In Komstruct Koliseum sind die Spieler selbst die Unterhaltung: Sie sind Show-Kandidaten, die verzweifelt nach Ruhm, Gold und Aufmerksamkeit streben.

Sie rennen durch chaotische, abgefahrene Dungeons, kloppen sich mit allerlei Monstern und versuchen nebenbei, die blutrünstige Zuschauerschaft mit ihren Kampfskills und ihrem Flair zu beeindrucken.

Aber das ist nicht alles! Lavagefüllte Räume, herumwirbelnde Klingen, flammende Feuerbälle, rotierende Spieße… und das ist immer noch nicht alles!

Es gibt gigantische Pferdefüße, interdimensionale schwarze Löcher, explodierende Enten und Würstchen-Fitnessunterwäsche.

Alles, was denkbar ist, ist möglich, und ob die Spieler sich selbst zum Sieger krönen oder als unbekannter Niemand dahinscheiden – um die Zuschauer zufriedenzustellen, ist es das Wichtigste, dabei gut auszusehen.

Aber wer glaubt, dass es damit genug ist, der irrt! Wer seine eigenen, gemeinen Dungeons erschafft, auf den wartet noch weitere Glorie.

Was für Fallen, Tricks und Gemeinheiten wohl im eignen Hirn nur darauf warten, entdeckt zu werden? Spieler nutzen all ihre Cleverness und Kreativität, um die spaßigsten und unglaublichsten Dungeons für die King of Meat- Wettstreiter zu entwerfen – die besten von ihnen werden in ganz Loregok berühmt.

„Wir diversifizieren bei Amazon Games unser Portfolio, um Spielern eine größere Bandbreite an qualitativ hochwertigen Erlebnissen bieten zu können”, erklärt Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. „Wir freuen uns, heute King of Meat enthüllen zu können, eine spannende und fantasievolle neue IP, entwickelt von Glowmade, die ein wichtiger Schritt in dieser Richtung ist. Glowmade haben für King of Meat eine vielseitige und lebhafte Welt erschaffen, mit unglaublich spaßigem Gameplay. Was uns besonders gefällt, sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich Spieler durch kreatives Koop-Spiel und das Erstellen ihrer eigenen Dungeons ausleben können. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie King of Meat beim Launch und darüber hinaus Spieler aus aller Welt für sich gewinnen wird.“

King of Meat, erscheint digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch und bietet Hack-n-Slay-Koop-Kämpfe für ein bis vier Spieler sowie UGC-Dungeon-Building. King of Meat wird vom Indie-Studio Glowmade, mit Sitz im Entwickler-Hub Guildford in Südengland, entwickelt und von Amazon Games gepublisht.

Glowmade wurde von Jonny Hopper, Mike Green und Adam Sibbick gegründet, die sich kennenlernten, als sie bei Lionhead Studios arbeiteten und die ihr Studio rund um die Prinzipien Inklusivität, Spieler-Kreativität, Erkundung und Community aufgebaut haben.

„Ich bezeichne unsere Herangehensweise gerne als fröhliche Kreativität”, sagt Jonny Hopper, Mitgründer und Studiochef von Glowmade. „King of Meat drückt das bestens aus, indem es Spielern jede Menge seltsame und wunderbare Methoden gibt, Spaß zu haben und sich selbst zu verwirklichen. Ob man im Create Mode die irrsten Dungeons baut, die man sich vorstellen kann, sich als Vogelviech mit Tintenfischkopf in High Heels verkleidet oder einfach nur die Überraschungen und Lachanfälle beim Spielen mit Freunden genießen will – in King of Meat ist das alles möglich. Wir hatten so viel Spaß dabei, dieses Spiel zu entwickeln, dass wir uns sehr darauf freuen, dass der Rest der Welt es auch bald ausprobieren kann. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was unsere kreative Community auf die Beine stellt.“

Der ultimative Show-Kandidat

Kandidaten kämpfen sich in Teams aus bis zu vier Personen durch fröhlich-durchgeknallte Dungeons zum Sieg.

Je weiter sie vorankommen und je berühmter sie werden, desto mehr Ligen, Umgebungen, Fallen und Herausforderungen werden freigeschaltet. Aber das Allerwichtigste dabei ist, die Zuschauer zu beeindrucken und die Waffen, Kombos und überdrehten Glory Moves zu nutzen, um die Dungeons mit Stil zu bestehen.

Klingt einfach? Ist es auch, sobald man mal an den Lavabecken, Eisfallen, Riesenhämmern, wütenden Trollen, fliegenden Augäpfeln und psychotischen Kobolden vorbei ist.

Wer baut die fiesesten Dungeons?

Mit dem Create Mode nehmen Spieler es selbst in die Hand, ihre gemeinsten architektonischen Träume zu verwirklichen. Alle Dungeons in King of Meat wurden mit denselben Werkzeugen gebaut, die auch den Spielern zur Verfügung stehen – wer spielen kann, kann auch bauen.

Die intuitiv bedienbaren Tools erlauben es, ganz leicht die komplexesten und herausforderndsten Dungeons zusammenzuzimmern und zum gefeierten Dungeon-Architekten aufzusteigen, den ganz Loregok liebt und fürchtet.

Herausstechen oder untergehen dank Anpassungsmöglichkeiten

King of Meat belohnt kreative Selbstdarstellung. Die tiefgehenden Anpassungsmöglichkeiten lassen Spieler ihre Outfits, Accessoires und Emotes anpassen, um Style und Kreativität zum Ausdruck zu bringen.

Wer möchte als pinker Polyp mit gehörnten High Heels und einer Ente auf dem Kopf antreten? Oder vielleicht als vielfarbiger Innenstadt-Gladiator mit Wabenstiefeln und Würstchenhammer? Für jeden Typ ist was dabei. Die Anpassungsmöglichkeiten erstrecken sich auf Waffen, Attacken und Glory Moves, sodass alle Spieler sich mit größtmöglichem Flair und Chaos in die Dungeons stürzen können.

Der erste Trailer zu King of Meat gab seine Premiere auf der gamescom Opening Night Live: