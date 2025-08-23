King of Meat: Koop-Spaß startet im Oktober

Amazon Games und Glowmade veröffentlichen King of Meat am 7. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.

King of Meat ist ein Koop-Plattforming-Titel, in dem bis zu vier Spieler sich durch fiese Dungeons kämpfen, Rätsel lösen, Herausforderungen bestehen und absurde Monster bekämpfen.

Die Spieler treten in offiziellen, oder von der Community erstellten Dungeons an oder bauen ihre ganz eigenen Dungeons für andere Spieler.

King of Meat: Standard Edition kann jetzt für 29,99€ vorbestellt werden; King of Meat: Deluxe Edition für 49,99 €. Beide Editionen gewähren Vorabzugang ab dem 2. Oktober und enthalten das Venerable Defender Legendary Costume, ein furchterregendes Outfit im Samurai-Stil, mit passendem Schwert, Schild und Stickern. Die King of Meat: Deluxe Edition enthält zudem die stylischen Charakter-Sets Tapeboard Betsy und Emerson Shard.

King of Meat veranstaltet zudem vom 23. August um 7:00 Uhr bis zum 24. August zur gleichen Uhrzeit einen Tech-Test auf PC und Konsole.

Spielerfeedback wird ins finale Spiel eingebaut, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Die Anmeldung erfolgt über den jeweiligen Store. Angehende Abenteurer können sich im offiziellen Discord zusammenfinden. Auf Twitch gibt es bei 30-minütigen Zuschauen das Beta Rewards Top als Drop.

Zum Launch werden über 100 Dungeons spielbar sein. Der Großteil der Dungeons wurde vom Glowmade-Team erstellt, aber es gibt auch ausgewählte Kreationen, die während vorheriger Playtests von der Community erstellt wurden. Sobald der Create-Mode für alle Spieler zugänglich ist, wird sich die Anzahl der Community-Dungeons sicher vervielfachen.

King of Meat wird nach dem Launch kostenlose Updates wie neue Spielmodi, Personalisierungsoptionen, Tools für den Create Mode, Events, Dungeons und mehr erhalten.

Alle Ingame-Käufe in King of Meat sind rein kosmetischer Natur, haben keinen Einfluss auf das Gameplay und können durch Spielen erworben werden. Die kosmetischen Gegenstände sind optional. Auch soll es keine Loot-Boxen geben, Spieler sollen wissen, was sie kaufen und wie viel es kosten wird.

Der Release Date-Trailer gibt es hier für euch:

