King of Meat: Launch-Trailer lässt die Kreissäge los

Image: Amazon Games

Der neue King of Meat Launch-Trailer lässt die Kreissäge los – ab sofort für PC, Playstation und Xbox erhältlich!

King of Meat, das bunte, laute und überdrehte Koop-Hack-n-Slay von Amazon Games und Glowmade, hat einen Launch-Trailer spendiert bekommen.

Eine psychotische Kreissäge stellt vor, auf was sich die Spieler einstellen können: Chaotische Koop-Action mit ein bis vier Spielern in 100 handgefertigten Dungeons voller fieser Fallen und gemeiner Tricks, fast endlose Optionen, den eigenen Charakter so auffällig und einzigartig wie möglich zu gestalten und die Möglichkeit, selbst mörderische Dungeons zu erstellen… das alles garniert mit einer ordentlichen Prise Humor a la Rick and Morty.

King of Meat ist jetzt auf PC, Playstation und Xbox verfügbar.

