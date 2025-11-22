King of Meat: Neue Level, neuer Modus und mehr

Das Winter-Update zu King of Meat startet heute – Neue Level, neuer Modus und mehr!

Amazon Game Studios veröffentlicht das erste große Update nach dem Start von King of Meat: Das Winter-Update ist soeben erschienen!

Das Update führt den rasanten neuen Rush-Spielmodus ein, verwandelt die Arena in einen festlichen Winterplatz und bietet im Erstellungsmodus noch mehr kreative Optionen. Alle Details finden sich im Blogbeitrag, aber hier sind die wichtigsten Neuerungen:

Neuer Rush-Modus (inklusive sechs neuer Level) : Meat Milk präsentiert: MEAT MILK RUSH! Ein neues Rennevent für Herausforderer, mit dem altbewährten Chaos von King of Meat , nur schneller! Prescht in gnadenlosen PvP-Rennen um den Ruhm an Freunden, Feinden und Gefahren vorbei. Es gibt zeitbasierte Wertungen sowie Meat-Milk-Boost-Gegenstände sowie eine neue Reihe Filetstücke (Solo-Zeitspiele während der Woche, PvP-Rennen am Wochenende).

Winter-Platz: Eine festliche neue Umgebung, die Spieler erkunden können.

Outfit-Rabatte: Optimierte Anpassungsmöglichkeiten mit der Option, Lieblingskostüme zu speichern.

Neue Elemente im Erstellungsmodus: Neue Bauteile und Werkzeuge für noch einfallsreichere Konstruktionen.

Neue Bauteile und Werkzeuge für noch einfallsreichere Konstruktionen. Soundtrack von King of Meat: Jetzt bei allen Streaming-Anbietern erhältlich.