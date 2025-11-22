King of Meat: Neue Level, neuer Modus und mehr

Amazon Game Studios veröffentlicht das erste große Update nach dem Start von King of Meat: Das Winter-Update ist soeben erschienen!
Das Update führt den rasanten neuen Rush-Spielmodus ein, verwandelt die Arena in einen festlichen Winterplatz und bietet im Erstellungsmodus noch mehr kreative Optionen. Alle Details finden sich im Blogbeitrag, aber hier sind die wichtigsten Neuerungen:
- Neuer Rush-Modus (inklusive sechs neuer Level): Meat Milk präsentiert: MEAT MILK RUSH! Ein neues Rennevent für Herausforderer, mit dem altbewährten Chaos von King of Meat, nur schneller! Prescht in gnadenlosen PvP-Rennen um den Ruhm an Freunden, Feinden und Gefahren vorbei. Es gibt zeitbasierte Wertungen sowie Meat-Milk-Boost-Gegenstände sowie eine neue Reihe Filetstücke (Solo-Zeitspiele während der Woche, PvP-Rennen am Wochenende).
- Winter-Platz: Eine festliche neue Umgebung, die Spieler erkunden können.
- Outfit-Rabatte: Optimierte Anpassungsmöglichkeiten mit der Option, Lieblingskostüme zu speichern.
- Neue Elemente im Erstellungsmodus: Neue Bauteile und Werkzeuge für noch einfallsreichere Konstruktionen.
- Soundtrack von King of Meat: Jetzt bei allen Streaming-Anbietern erhältlich.
Ist für Xbox ja gerade super günstig aber weiß halt nicht ob das so meins ist aber Winter Update hört sich ja nicht schlecht an
Bald schon wieder Dezember, dann kommen wieder überall Weihnachtsupdates.
Wie ist das Spiel so ?