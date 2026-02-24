King of Meat: Server gehen nach nur 4 Monaten offline

Glowmades chaotischer Multiplayer-Titel King of Meat erhält keine weiteren Investitionen mehr– Server gehen im April 2026 offline – Server gehen im April 2026 offline.

Die Verantwortlichen hinter King of Meat haben bestätigt, dass das Spiel nicht weiter unterstützt wird. Obwohl die Community laut Entwickler mit viel Kreativität und Freude dabei war, blieb der erhoffte Erfolg aus.

Die Weiterentwicklung wird daher eingestellt und die Server am 9. April 2026 abgeschaltet. Bis dahin bleiben sämtliche Inhalte spielbar.

Alle Spieler, die King of Meat gekauft haben, erhalten in den kommenden Wochen eine vollständige Rückerstattung über ihren jeweiligen Plattformanbieter. Die Betreiber bedanken sich ausdrücklich bei der Community für Engagement und Feedback sowie bei Glowmade für die Zusammenarbeit und die Arbeit am Projekt.

Mit der Abschaltung endet das Projekt nach nur kurzer Laufzeit. Das von Amazon Games veröffentlichte Spiel ging erst am 2. Oktober 2025 an den Start.