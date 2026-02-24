King of Meat: Server gehen nach nur 4 Monaten offline

Die Verantwortlichen hinter King of Meat haben bestätigt, dass das Spiel nicht weiter unterstützt wird. Obwohl die Community laut Entwickler mit viel Kreativität und Freude dabei war, blieb der erhoffte Erfolg aus.
Die Weiterentwicklung wird daher eingestellt und die Server am 9. April 2026 abgeschaltet. Bis dahin bleiben sämtliche Inhalte spielbar.
Alle Spieler, die King of Meat gekauft haben, erhalten in den kommenden Wochen eine vollständige Rückerstattung über ihren jeweiligen Plattformanbieter. Die Betreiber bedanken sich ausdrücklich bei der Community für Engagement und Feedback sowie bei Glowmade für die Zusammenarbeit und die Arbeit am Projekt.
Mit der Abschaltung endet das Projekt nach nur kurzer Laufzeit. Das von Amazon Games veröffentlichte Spiel ging erst am 2. Oktober 2025 an den Start.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und 2K so: Challange accepted!
Oh Gott, kommt irgendwie gefühlt immer öfter vor.
Moment… Das Spiel ist erschienen? 😄
Es war wohl ein paar Jahre zu spät.
Das ging aber schnell.
Noch nie von dem Teil gehört 🥱🤷🏻♀️
Ich auch nicht, siehste weil wir es nicht gezockt haben gehen die Server offline. 😅
Hat irgendjemand Werbung dafür gemacht? Höre zum ersten Mal von diesem Spiel.
Und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. 🤷
Das sehe ich auch so. 😁 👌
Zum Glück habe ich es nicht gekauft nochmal Glück gehabt
Tut mir leid für die 15 Spieler auf Steam. 🥺
Sorry mein Fehler. 11 Spieler. 11!