King of Meat: Vorabzugang für Vorbesteller verfügbar

Amazon Games und Glowmade eröffnen den Vorabzugang für Vorbesteller in die chaotische Welt von King of Meat. Das Spiel ist ab sofort im Vorabzugang für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich; für alle anderen ist der Titel ab dem 7. Oktober spielbar.

Entwickelt von Glowmade, einem unabhängigen Studio mit Sitz in Guildford, UK, ist King of Meat ein Koop-Party-Plattformspiel, in dem bis zu vier Spieler in denkwürdige Dungeons voller Rätsel, Herausforderungen und irrwitziger Monster eintauchen. Spieler treten in t sowie von der Community erstellten Dungeons an oder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen, in dem sie einzigartige und spaßige Dungeons für andere Spieler erstellen.

Werdet zum ultimativen Herausforderer

Als Herausforderer kämpfen sich Spieler mit einem Team von bis zu vier Teilnehmern durch verrückte Dungeons, um zum Sieger gekrönt zu werden. Mit zunehmendem Fortschritt und Ruhm werden neue Ligen, Umgebungen, Fallen und Herausforderungen freigeschaltet. Um das Publikum zu beeindrucken, müssen Spieler Waffen, Kombinationen und ausgefallene Spektakel-Einlagen einsetzen, um Dungeons auf einfallsreiche Weise zu meistern.

Gemacht für die Schlacht

Spieler können die Dungeon-Erstellung in King of Meat auch selbst in die Hand nehmen und erhalten die Werkzeuge, um die Dungeons ihrer Träume – und der Anderen Albträume – zu erschaffen. Alle Dungeons in King of Meat wurden mit denselben Werkzeugen erstellt, die Spieler auch für ihre eigenen Dungeons verwenden können. Wer spielen kann, kann auch bauen. Dank der intuitiven Werkzeuge können Spieler mühelos die kompliziertesten und anspruchsvollsten Dungeons erstellen und zum berühmtesten Dungeon-Designer werden, den ganz Loregok fürchtet und feiert.

Ragt heraus

In King of Meat wird kreativer Selbstausdruck gefördert, begrüßt und belohnt. Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können Spieler Outfits, Accessoires und Emotes auswählen, um ihren persönlichen Stil und ihre Kreativität zu verdeutlichen. Die Anpassungsmöglichkeiten umfassen zudem Waffen, Angriffe und Spektakel-Einlagen, mit denen Spieler und ihre Teamkollegen die Dungeons erkunden und Siege auf möglichst chaotische und unterhaltsame Weise feiern können.

Angehende Herausforderer können die King of Meat: Standard Edition für 29,99€ erwerben, die das Venerable Defender Legendary Costume enthält, ein furchterregendes Outfit im Samurai-Stil mit passendem Schwert, Schild und Stickern. Zudem ist die King of Meat: Deluxe Edition für 49,99 €, verfügbar, die zusätzlich noch die Tapeboard Betsy- und Emerson Shard-Charaktersets umfasst, damit die Spieler die Dungeons zum Start mit Stil und Flair betreten können.