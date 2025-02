Kingdom Come: Deliverance II: 2 Millionen Verkäufe in weniger als zwei Wochen

Kingdom Come: Deliverance II hat in weniger als zwei Wochen 2 Millionen Exemplare verkauft

Kingdom Come: Deliverance II hat in weniger als zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung am 4. Februar 2025 über 2 Millionen Exemplare verkauft. Bereits am ersten Verkaufstag wurden über 1 Million Einheiten abgesetzt.

Der Vorgänger, Kingdom Come: Deliverance, benötigte über sechs Jahre, um 8 Millionen verkaufte Einheiten zu erreichen.