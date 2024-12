Kingdom Come: Deliverance II: 8 Details, die ihr nicht verpassen solltet

Kingdom Come: Deliverance II bleibt seinen realistischen Wurzeln treu und wartet mit einigen neuen Features auf.

In einem neuen IGN-Video zu Kingdom Come: Deliverance II werden einige Spieldetails beleuchtet, die euch in dem im Februar erscheinenden Mittelalter-Simulations-RPG besser nicht entgehen sollten:

Alte Freunde: Heinrich wird sein erstes Pferd aus dem Vorgänger, Pebbles, wieder finden können. Nicht nur das, verbringt ihr genug Zeit auf dem Ross, werden sich seine Fähigkeiten massiv verbessern. Es lohnt sich also allemal, euren alten Gaul zu suchen.

Auf die Mindesthaltbarkeit achten: Das solltet ihr bei dem Obst, das ihr überall im Spiel finden könnt, denn nach einer Weile werden die frischen Früchte schlecht. Um ihre Haltbarkeit massiv zu verlängern, könnt ihr sie aber räuchern oder trocknen. Das hat auch den positiven Nebeneffekt, dass sie in eurem Inventar mit deutlich weniger Gewicht zu Buche schlagen.

Promillegrenzen: Alkohol im Spiel zu trinken, kann erst einmal einige positive Effekte herbeiführen. Trinkt ihr aber zu viel davon, auch da bleibt das Spiel nahe an der Realität, kehren sich diese Effekte ganz schön ins Negative. Haltet ihr trotzdem am Konsum fest, könnt ihr sogar eine Alkoholsucht entwickeln.

Wieder die Schulbank drücken: Ihr könnt Bücher lesen, um Perks freizuschalten. Es lohnt sich also, jedes Schriftstück einzusammeln, nachdem sich Heinrich im Vorgänger doch all die Mühe machte, um lesen zu lernen.

Erzählt eure eigene Geschichte: Diese kann sich massiv ändern, je nachdem, welche Perks ihr freischaltet und ob ihr mehr Zeit mit Büchern oder am Boden eines Bierfasses verbringt.

Des Teufels schicke Kleider: Je nachdem, welche Kleidung ihr tragt, könnt ihr euch besser oder schlechter an die edlen Herren der Lande heranschleichen und ihnen dann vielleicht sogar ihre Gewänder oder das nötige Kleingeld stehlen.

Wandelnder Kleiderschrank: Passend dazu gibt es jetzt Kleidungs-Presets, sodass ihr schneller zwischen eurer Rüstung und den feinsten Stoffen wechseln könnt. Das lohnt sich durchaus, so könnt ihr in schickerer Kleidung Gegenstände zum Beispiel für deutlich mehr Geld verkaufen.

Im Mittelalter hört euch jeder schreien: Im neuen Spiel könnt ihr Kampfschreie herauspressen, die eure Feinde in Angst und Schrecken versetzen. Das hat das Potenzial, euch im nächsten Kampf den entscheidenden Vorteil geben.

Alle Details könnt ihr euch nochmal im Video von IGN ansehen: