Kingdom Come: Deliverance II: Arbeitet Warhorse an einem geheimen Unreal Engine‑Projekt?

Mit neuen Hinweisen aus aktuellen und vergangenen Stellenanzeigen verdichten sich die Gerüchte, dass Warhorse Studios parallel zu Kingdom Come Deliverance 3 an einem weiteren Projekt arbeitet, das intern als Project X bezeichnet wird und auf der Unreal Engine basieren soll.

Mehrere Jobbeschreibungen enthalten klare Anforderungen, die direkt auf produktionsrelevante Unreal‑Engine‑Workflows verweisen und damit über allgemeine Engine‑Erfahrung hinausgehen. Während Kingdom Come Deliverance 3 weiterhin als CryEngine‑Projekt gilt, entsteht durch diese Ausschreibungen der Eindruck, dass Warhorse zusätzlich ein zweites Spiel vorbereitet.

In einer Senior‑Technical‑Animator‑Ausschreibung werden explizit Unreal‑Animation‑Blueprints, State Machines und physikbasierte Animationen genannt. Diese Anforderungen deuten auf aktives Arbeiten mit der Unreal Engine hin und nicht nur auf generische Kenntnisse.

Auch eine DevOps‑ und Infrastructure‑Engineer‑Position listet TeamCity und Unreal Engine Horde als wünschenswerte Kenntnisse. Das spricht für UE‑orientierte Build‑ und Automationsprozesse, die typischerweise in laufenden Produktionen eingesetzt werden.

Besonders auffällig ist ein externer Recruiting‑Beitrag aus dem Tech‑Art‑Bereich, der direkt von einem nächsten Unreal‑Engine‑Projekt spricht und auf Warhorse verweist. Diese Formulierung verstärkt die Vermutung, dass Project X bereits in einer frühen Produktionsphase existiert.

Weitere Hinweise ergeben sich aus einer Lighting‑Artist‑Ausschreibung, in der Blueprints als Vorteil genannt werden. Auch Formulierungen wie die Arbeit an AAA‑Games im Plural lassen Raum für Spekulationen über mehrere parallele Projekte.

Gleichzeitig baut Warhorse seine internen Strukturen aus. Mehrere neue QA‑Positionen mit einem klar definierten Startzeitraum im Frühjahr 2026 deuten auf langfristige parallele Entwicklungen hin. Die gleichzeitige Suche nach Junior‑ und Senior‑Testern passt zu einem Studio, das seine Kapazitäten für mehrere Projekte erweitert.

Zusammengenommen entsteht ein Bild, das die Spekulationen um ein zusätzliches Unreal‑Engine‑Projekt weiter befeuert, während Kingdom Come Deliverance 3 weiterhin in der CryEngine entsteht.