Kingdom Come: Deliverance II: Arbeitet Warhorse an einem geheimen Unreal Engine‑Projekt?

Mit neuen Hinweisen aus aktuellen und vergangenen Stellenanzeigen verdichten sich die Gerüchte, dass Warhorse Studios parallel zu Kingdom Come Deliverance 3 an einem weiteren Projekt arbeitet, das intern als Project X bezeichnet wird und auf der Unreal Engine basieren soll.
Mehrere Jobbeschreibungen enthalten klare Anforderungen, die direkt auf produktionsrelevante Unreal‑Engine‑Workflows verweisen und damit über allgemeine Engine‑Erfahrung hinausgehen. Während Kingdom Come Deliverance 3 weiterhin als CryEngine‑Projekt gilt, entsteht durch diese Ausschreibungen der Eindruck, dass Warhorse zusätzlich ein zweites Spiel vorbereitet.
In einer Senior‑Technical‑Animator‑Ausschreibung werden explizit Unreal‑Animation‑Blueprints, State Machines und physikbasierte Animationen genannt. Diese Anforderungen deuten auf aktives Arbeiten mit der Unreal Engine hin und nicht nur auf generische Kenntnisse.
Auch eine DevOps‑ und Infrastructure‑Engineer‑Position listet TeamCity und Unreal Engine Horde als wünschenswerte Kenntnisse. Das spricht für UE‑orientierte Build‑ und Automationsprozesse, die typischerweise in laufenden Produktionen eingesetzt werden.
Besonders auffällig ist ein externer Recruiting‑Beitrag aus dem Tech‑Art‑Bereich, der direkt von einem nächsten Unreal‑Engine‑Projekt spricht und auf Warhorse verweist. Diese Formulierung verstärkt die Vermutung, dass Project X bereits in einer frühen Produktionsphase existiert.
Weitere Hinweise ergeben sich aus einer Lighting‑Artist‑Ausschreibung, in der Blueprints als Vorteil genannt werden. Auch Formulierungen wie die Arbeit an AAA‑Games im Plural lassen Raum für Spekulationen über mehrere parallele Projekte.
Gleichzeitig baut Warhorse seine internen Strukturen aus. Mehrere neue QA‑Positionen mit einem klar definierten Startzeitraum im Frühjahr 2026 deuten auf langfristige parallele Entwicklungen hin. Die gleichzeitige Suche nach Junior‑ und Senior‑Testern passt zu einem Studio, das seine Kapazitäten für mehrere Projekte erweitert.
Zusammengenommen entsteht ein Bild, das die Spekulationen um ein zusätzliches Unreal‑Engine‑Projekt weiter befeuert, während Kingdom Come Deliverance 3 weiterhin in der CryEngine entsteht.
Sehr geiles Studio. Bin mit dem ersten Teil damals nicht warm geworden. Den Zweiten finde ich aber ganz gross und so absolut entgegen dem Mainstream. Erinnert mich zweitweise an die früheren Tage des Gamings, auf eine gute Art und Weise.
Bin deshalb gespannt was alles noch kommt von Warhorse.
Bin mal gespannt welches Genre bedient wird und ob sie wieder ein Open World Spiel machen werden.
In das Studio habe ich größtes vertrauen, auch wenn KCDI auch ein release Desaster war. Bei Teil 2 sah das schon ganz anders aus!
Kingdom Come: Deliverance 2 war für heutige Verhältnisse perfekt optimiert und hatte gefühlt kaum Fehler.
Ich hatte tatsächlich keinerlei Probleme, die ersten fehler sind bei mir erst nach Updates aufgetaucht, die eigentlich Fehler beheben sollten. 😂
Stimmt, viele Fehler kamen wirklich erst mit den Updates 😀 Da habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Seit dem vorletzten Update dauert es eine gefühlte Ewigkeit bis das Menü für Spieler/Inventar/usw. auf geht
Ja, aber auch nur in der Kuttenberg Region. Mir hat geholfen, die ganzen Kontrollpunkte zu entfernen, bis auf ein paar Sachen wie Schnellreise usw. Dauert zwar immer noch lange, aber es ist deutlich schneller.
Aha – das mit Kuttenberg ist mir nicht aufgefallen da ich schon sehr lange nur in dieser Gegend unterwegs bin.
Meinst Du mit Kontrollpunkte die Speicherpunkte zu löschen?
Ja gut, dass wären bei über 700.
Kontrollpunkte war vielleicht der falsche Ausdruck, ich meinte eigentlich die Kartenmarkierungen.
Wenn du auf der Karte nach links gehst, öffnet sich die Kartenlegende, und dort kannst du den einzelnen Punkten nicht mehr folgen. Wenn man dort fast alles deaktiviert, öffnet sich die Karte deutlich schneller.
Die Kuttenberg Region hat einfach viel zu viele davon. 😅
Danke, kapiert 🙂
Stimmt, da sind bei mir alle aktiviert. Ich werde es heute Abend testen – schon mal vielen Dank!
KCD2 war eines meiner Lieblingsspiele 2025, eigentlich sogar der letzten Jahre. Ich bin daher echt gespannt, was da noch kommt
Bin gespannt was da auf uns zukommt
Ein Scifi Games von den Jungs würde ich sofort nehmen 😅
Kingdom Come: Deliverance 2 ist einfach zu gut. Der erste war super, aber der zweite ist noch viel besser und für mich sollten die all ihre Entwickler direkt auf Kingdom Come: Deliverance 3 ansetzen. 😂
Muss den ersten Teil noch fertig spielen dann den zweiten. Daher schön zu hören dass es einen dritten Teil geben wird