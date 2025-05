Kingdom Come: Deliverance II: Begegnungen mit dem Tod: Erste Story-Erweiterung erhältlich

Warhorse Studios und Deep Silver verkünden heute die Veröffentlichung des kostenpflichtigen DLCs „Begegnungen mit dem Tod“ (Brushes with Death).

Dabei handelt es sich um die erste von drei großen Story-Erweiterungen für Kingdom Come: Deliverance II. Außerdem steht ab heute das kostenlose Update 1.3 zur Verfügung, das neben weiteren Quality of Life-Verbesserungen und Fehlerbehebungen auch ein kostenloses Pferderennen-Feature beinhaltet.

Der Trailer zu „Begegnungen mit dem Tod“ kann hier angesehen werden:

In „Begegnungen mit dem Tod“ hilft Heinrich einem mysteriösen Künstler, seine rätselhafte Vergangenheit aufzudecken. In einer Reihe von Quests – die sich über beide Karten von Kingdom Come: Deliverance II erstrecken – muss Heinrich eine Vielzahl von bekannten und unbekannten Charakteren finden, überreden (und manchmal auch eliminieren), um seinem neuen Freund zu helfen, das wichtigste Gemälde seines Lebens fertigzustellen. Dabei bringt man auch ans Licht, wer der geheimnisvolle Künstler eigentlich ist, warum er so viel weiß und warum zur Hölle er einen bemalten menschlichen Schädel mit sich herumträgt.

Zusätzlich zu den neuen Quests bietet „Begegnungen mit dem Tod“ das brandneue Feature Schildbemalung, mit dem man sein Schild visuell verändern und seinem persönlichen Geschmack anpassen kann.

Als Teil des Updates 1.3. können sich alle Fans auf das neue Pferderennen-Feature freuen. Hier tritt man in spannenden Rennen gegen drei Gegner auf verschiedenen Strecken und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Zusätzlich gibt es Bogenschießwettbewerbe, bei denen man auf einem vorgefertigten Parcours reitet und hoch zu Ross die Ziele treffen muss.

„Begegnungen mit dem Tod“ (Brushes with Death) ist ab sofort zum Preis von 5,99 € erhältlich. Besitzer der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition oder des Erweiterungspasses erhalten den neuen Inhalt automatisch.

Mit der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition sichert man sich das vollständige Erlebnis. Enthalten sind das Hauptspiel, die Ausrüstung des tapferen Jägers und der Erweiterungspass, der das Abenteuer um die Shields of Season Passing und alle drei kostenpflichtigen Story-Erweiterungen ergänzt.

Kingdom Come: Deliverance II ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S in den Versionen Day One, Gold und Collector’s Edition erhältlich.