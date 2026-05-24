Kingdom Come: Deliverance II: Daniel Vávra reagiert mit Seitenhieb auf Ubisoft-Entlassungen

Die jüngsten Geschäftszahlen und Entlassungen bei Ubisoft haben eine Reaktion von Daniel Vávra ausgelöst. Der Mitgründer von Warhorse Studios und kreative Kopf hinter der Reihe Kingdom Come: Deliverance nutzte die Gelegenheit für einen spitzen Kommentar in den sozialen Medien.

Vávra verwies darauf, dass Ubisoft trotz der jüngsten Stellenstreichungen weiterhin rund 16.600 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Vergleich: Warhorse Studios zählt laut seiner Aussage etwa 250 Beschäftigte.

Daraus leitete er eine provokante Rechnung ab. Demnach entspreche Ubisofts Belegschaft ungefähr 70 Studios in der Größe von Warhorse. Vávra argumentierte scherzhaft, dass mit einer solchen Anzahl theoretisch zehn Spiele im Umfang von Kingdom Come: Deliverance II parallel entwickelt werden könnten – jeweils über einen Zeitraum von sieben Jahren und mit einer Veröffentlichung pro Jahr.

Der Kommentar sorgte schnell für Diskussionen innerhalb der Gaming-Community. Während einige Nutzer den Vergleich als humorvolle Kritik an großen Publisher-Strukturen verstanden, verwiesen andere darauf, dass ein direkter Vergleich zwischen einem einzelnen Rollenspielstudio und einem globalen Konzern mit zahlreichen Marken, Plattformen und Geschäftsbereichen nur bedingt möglich sei.

Ubisoft selbst hat sich zu den Aussagen von Vávra bislang nicht geäußert. Der Publisher steht derzeit weiterhin vor der Herausforderung, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig mehrere große Projekte voranzutreiben.