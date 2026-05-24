Kingdom Come: Deliverance II: Daniel Vávra reagiert mit Seitenhieb auf Ubisoft-Entlassungen

Die jüngsten Geschäftszahlen und Entlassungen bei Ubisoft haben eine Reaktion von Daniel Vávra ausgelöst. Der Mitgründer von Warhorse Studios und kreative Kopf hinter der Reihe Kingdom Come: Deliverance nutzte die Gelegenheit für einen spitzen Kommentar in den sozialen Medien.
Vávra verwies darauf, dass Ubisoft trotz der jüngsten Stellenstreichungen weiterhin rund 16.600 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Vergleich: Warhorse Studios zählt laut seiner Aussage etwa 250 Beschäftigte.
Daraus leitete er eine provokante Rechnung ab. Demnach entspreche Ubisofts Belegschaft ungefähr 70 Studios in der Größe von Warhorse. Vávra argumentierte scherzhaft, dass mit einer solchen Anzahl theoretisch zehn Spiele im Umfang von Kingdom Come: Deliverance II parallel entwickelt werden könnten – jeweils über einen Zeitraum von sieben Jahren und mit einer Veröffentlichung pro Jahr.
Der Kommentar sorgte schnell für Diskussionen innerhalb der Gaming-Community. Während einige Nutzer den Vergleich als humorvolle Kritik an großen Publisher-Strukturen verstanden, verwiesen andere darauf, dass ein direkter Vergleich zwischen einem einzelnen Rollenspielstudio und einem globalen Konzern mit zahlreichen Marken, Plattformen und Geschäftsbereichen nur bedingt möglich sei.
Ubisoft selbst hat sich zu den Aussagen von Vávra bislang nicht geäußert. Der Publisher steht derzeit weiterhin vor der Herausforderung, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig mehrere große Projekte voranzutreiben.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ubisoft gibt echt ein schwaches Bild ab, man hat wirklich den Eindruck, als ob die gar nicht wissen, was sie tun, dementsprechend finde ich die Aussage gar nicht mal so falsch oder unpassend von Vavra.
Man muss aber auch dazu sagen das sein Studio nicht dazu verdonnert wird seelenlose Fließbandarbeit zu erledigen und kreative Freiheiten hat. Ich glaube nicht das der Großteil der Entwickler von Ubi es nicht drauf haben, das sieht man ja an den tollen Landschaften und den teilweise spaßigen Gameplay. Das Problem sitzt in der Chefetage.
Chefettage und Stakeholder. Ist halt blöd, wenn der Fokus nicht darauf liegt geile Games rauszubringen, sondern einfach nur möglichst schnell möglichst viel Cash zu verdienen. „Oh, lasst uns LifeService-Games rausbringen, möglichst viel DLCs, wir brauchen CashCows wir Fortenite usw. Yay! Lasst uns solche Games entwicklen, aber nur 1/3 von deren Budget reinstecken und obendrein dürfen die Games genauso aussehen und sich so anfühlen wie alle anderen Games von uns, das klappt bestimmt super!!“
Sorry, aber die meisten Games von Ubicrap sind austauschbar, fühlen sich gleich an. Keine Seele.