Kingdom Come: Deliverance II: Dritter und finaler Story-DLC Mysteria Ecclesiae enthüllt

Aller guten Dinge sind drei: Der dritte und finale Story-DLC Mysteria Ecclesiae für Kingdom Come: Deliverance II erscheint am 11. November!

Warhorse Studios und Deep Silver kündigen heute die finale Story-Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance II an. In Mysteria Ecclesiae ergründet Heinrich das Geheimnis hinter einer tödlichen Krankheit im Kloster Sedletz.

Der DLC erscheint am 11. November 2025 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.

Heinrich übernimmt in diesem Abenteuer die Rolle des Assistenten von Sigismund Albicus, einem renommierten Heiler, der Verbindungen zu König Wenzel persönlich hat. Mit einer geheimen Mission innerhalb der alten Mauern des Klosters beauftragt, wird Heinrich in ein Netz aus Intrigen und einer tödlichen mysteriösen Seuche verwickelt, in dem jede Fraktion ihre eigenen verborgenen Motive hat.

Das faszinierende Kloster Sedletz ist ein völlig neuer Schauplatz im Spiel und beherbergt schwer fassbare Bewohner. Eine plötzliche Epidemie hat die Gegend heimgesucht, und es ist dringend notwendig, ihren Ursprung zu finden. Heinrich stellt sich einer abwechslungsreichen, filmreifen Mission, welche die deduktiven Fähigkeiten und den Spürsinn der Spieler auf die Probe stellen wird. Ein neues Outfit, Waffen, Tränke und Bücher warten darauf, entdeckt und zahlreiche Herausforderungen gemeistert zu werden. Doch Vorsicht ist geboten, denn dahinter steckt mehr als es den Anschein macht.

Features

Ein tödliches Geheimnis: Entwirre die Geheimnisse, die das Kloster Sedletz umgeben, während du mit seinen Bewohnern interagierst und ihre verborgenen Absichten ans Licht bringst. Begegne einer Vielzahl von Fraktionen, von denen jede ihre eigenen Motive hat, und beeinflusse den Verlauf der Ereignisse mit deinen Entscheidungen.

Ein neuer Schauplatz: Durchquere die historisch akkuraten Bereiche des Klosters Sedletz und schalte nach und nach neue Abschnitte frei, während du Rätsel löst und verborgene Geheimnisse aufdeckst.

Heinrichs Weiterentwicklung: Entdecke ein neues Outfit, Waffen, Tränke und Bücher und erweitere Heinrichs Wissen und Fähigkeiten.

Mysteria Ecclesiae erscheint am 11. November zum Preis von 13,99 €. Besitzer der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition oder des Erweiterungspasses, erhalten die neuen Inhalte automatisch.

Mit der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition sichert man sich das vollständige Erlebnis. Enthalten sind das Hauptspiel, die Ausrüstung des tapferen Jägers und der Erweiterungspass, der das Abenteuer um die Shields of Season Passing und alle drei kostenpflichtigen Story-Erweiterungen ergänzt.

Kingdom Come: Deliverance II ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S in den Versionen Day One, Gold und Collector’s Edition erhältlich.