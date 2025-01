Kingdom Come: Deliverance II: Endgültige erste Eindrücke in dieser Woche

Warhorse Studios hat bekannt gegeben, dass man die Review-Keys für Kingdom Come: Deliverance II bereits vier Wochen vor der Veröffentlichung versendet hat.

„Wir verschicken #KCD2 die Review-Codes in den nächsten Tagen (ja … 4 Wochen vor der Veröffentlichung)!!!“ „Von nun an liegt alles in den Händen der Review-Götter (bitte seien Sie nett). Ich will nicht lügen … ich bin nervös, aber auch verdammt aufgeregt. 6 Jahre Arbeit verlassen das Nest.“ „Wenn Sie nicht als Gutachter ausgewählt wurden, seien Sie nicht traurig, versuchen Sie, Ihre lokalen PLAION Vertreter zu erreichen (BITTE NICHT MICH!!!!!!!!!!!! Ich habe keine Codes).“ „Auf jeden Fall … #KCD2 ist fast da … erwarten Sie nächste Woche einige (endgültige) erste Eindrücke.“ „Audentes Fortuna Iuvat“

Laut PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling können Spieler in dieser Woche mit neuen Eindrücken und Details zum Spiel rechnen. Fans dürfen also gespannt sein!